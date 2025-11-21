امام جمعه قزوین:
سرانه کتابخوانی در جامعه ما پایین است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین اظهار کرد: سرانه کتابخوانی در جامعه ما پایین است که در شأن مردم فهیم ما نیست، جای دارد که در خانواده افزایش کتابخوانی را در سرلوحه خویش قرار دهند، کتابخانههای استان هم نیازمند حمایت است که در خواست دارم خیران به این مراکز توجه کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته اظهار کرد: اعتبار سالانه استان قزوین ۲.۷ همت است که این مصوبات رئیس جمهور تقریبا ۵۰ برابر اعتبارات فعلی استان محسوب میشود.
وی اضافه کرد: این اعتبارات برای تکمیل و احداث سالنهای ورزشی، بیمارستان و مراکز درمانی، نهضت عدالت آموزشی و انتقال آب از سد طالقان از در سفر مطرح و تصویب شد.
مظفری با بیان اینکه صحبتهای شورای برنامه ریزی و توسعه در تلویزیون پخش نشد، تشریح کرد: من چند مورد را اینجا عنوان میکنم، ابتدا از رئیس جمهور تشکر کردم بابت همکاری خوب دولت با نیروهای مسلح، پیگیری منویات رهبری، توجه به صداقت و خاکی بودن، توجه به مسجد و محلهمحوری، ایجاد وفاق بین مسئولان و مدیران و تاکید به حجاب در دستگاههای دولتی که قابل تقدیر و تشکر است.
امام جمعه قزوین بیان کرد: همچنین توجه به بازنشستگان، معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و کنترل تورم و رسیدگی به پرونده مالباختگان شرکت خودرویی را نیز از رئیس جمهور مطالبه کردیم.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: برخی از رسانهها در سفر رئیس جمهور به حواشی پرداختند، موضوع نبود عکس رهبری و امام (ره) در ورود چک و خنثی نیروهای حفاظتی تذکر داده شد و مرتفع شد، اما برخی دولت و رئیس جمهور محترم را متهم کردند، من از همین تریبون خواهش میکنم که هرگز تقوای خودتان را زیرپا نگذارید و برادران خودتان را مورد اتهام قرار ندهید.
امام جمعه قزوین یادآور شد: سرانه کتابخوانی در جامعه ما پایین است که در شأن مردم فهیم ما نیست، جای دارد که در خانواده افزایش کتابخوانی را در سرلوحه خویش قرار دهند، کتابخانههای استان هم نیازمند حمایت است که در خواست دارم خیران به این مراکز توجه کنند.
وی به علوم عقلی و فلسفه اشاره کرد و گفت: در زمانه خودمان علامه طباطبایی، مطهری، مصباح، جوادی آملی و رفیعی قزوینی مورد توجه حوزویان قرار گیرد تا بر اساس منویات رهبری فلسفه اسلامی امتداد اجتماعی پیدا کند.
مظفری به هفته بسیج اشاره کرد و یادآور شد: امروز خدمت رسانی بسیج بسیار قابل توجه است و برای این عزیزان توفیق الهی خواستاریم که بتوانند همیشه خدمتگزار مردم باشند
امام جمعه قزوین اضافه کرد: از همه اقشار و اصناف استان انتظار داریم که در نماز باران و خاکسپاری شهدای گمنام شرکت کنند تا این تضرع و فروتنی جلوههای زیبایی در سطح شهر ایجاد کند.