به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر امروز در نشست خبری هفته بسیج گفت: در جنگ دوازده روزه حدود 193 هزار نفر روز بسیجی دراستان قزوین در میدان بودند و برخی اصلا سابقه بسیجی بودن نداشتند که نشان دادند روز حادثه همه پای کار هستند و مردم اگر دیرتر به میدان می آمدند این جنگ ادامه داشت.

وی با اشاره به ویژگیهای یک بسیجی واقعی اضافه کرد: بسیجی باید موقعیت شناس، ولایت پذیر و مردمی و با سعه صدر باشد و به آبروی مردم اهمیت دهد. بسیج بازدارنده و سرپل خدمت رسانی به مردم است و به میدان آمده تا در همه عرصه ها خدمت کند.

فرمانده سپاه پاسداران استان قزوین گفت: به وعده هایی که روز اول در پذیرش مسئولیت دادیم، عمل کردیم و رضایت مردم برای ما مهم است و بسیج را سرپل خدمت رسانی به مردم می دانیم و هرگز سهم خواهی نداریم و بدنبال خلق سرمایه اجتماعی و نگاه به درون هستیم و می خواهم مردم را نگهداریم زیرا بدون پشتیبانی آنها نمی توان کاری کرد.

سردار آتانی افزود: همه می دانید که بخشی از تحقق مردم داری به عملکرد دولت، مجلس و قوه قضائیه بستگی دارد و یک عاملش با مردم است و همه باید تلاش کنیم خدمت رسانی تسهیل و تسریع شود.

وی ادامه داد: ایمان، فداکاری و شجاعت و عزم مردم در غلبه بر چالش‌ها ستودنی است و ظرفیت‌سازی نظام سیاسی متکی به مردم است و حضور در انتخابات، مناسبت‌ها، جنگ 12 روزه و سایر رویدادها با همبن سرمایه ها شکل می گیرد.

فرمانده سپاه پاسداران استان قزوین بیان کرد: بزرگ‌ترین بسیجی عالم حضرت علی(ع) است که خود را وقف پیامبر کرد و بسیجی هم باید خود را وقف امام جامعه کند.‌ هرجا به پیروزی و موفقیت رسیدیم با کمک مردم بوده و امروز هم به این همراهی نیازمندیم.

سردار اتانی اضافه کرد: چهره بسیج در جنگ 12 روزه دیده شد و 193 هزار نفر روز عملکرد ما باعث شد بدون حادثه امنیت را برقرار کنیم. در این جنگ کشفیات سلاح جنگی و دستگیری های موثری داشتیم که با تلاش بسیج بود.

وی ادامه داد: خطوط سیاسی برای ما معنا ندارد و به همان اندازه که با آمریکا می جنگیم با فقر هم می جنگیم و اجرای پروژه های عمرانی در همین راستاست.

فرمانده سپاه قزوین افزود: امسال 982 پروژه برعهده بسیج سازندگی بود که 952 پروژه به پایان رسید و فقط 30 مورد باقیمانده که بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تاکنون 146 پروژه آبرسانی روستایی، ساخت 48 مخزن آب، 10 هزار متر ایزوگام انجام شده است.

سردار آتانی اضافه کرد: هفته بسیج از فردا پنجشنبه آغاز شده و تا روزجمعه هفتم آذر ماه ادامه دارد و در این ایام بیش از100 عنوان برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی، عقیدتی، قرآنی، هنری و ارزشی پیش بینی شده که اجرا می شود.

وی ادامه داد: برگزاری سه هزار محفل قرآنی، به نیت هر شهید یک محفل، برپایی گشت رضویون در سه هزار نقطه استان، همایش اقتدار بسیج در نواحی، یادواره آبروی محله، غبارروبی مزارشهدا، اجرای تئاتر، برگزاری مجامع علمی ، دیدار با خانواده شهدا، میقات صالحین، برپایی کارگاه سواد رسانه، اردوهای سیاحتی و زیارتی، برپایی میز خدمت ادارات، اهدای جایزه ، کوهنوردی خانوادگی رزمایش فضای مجازی از مهمترین برنامه های هفته بسیج در استان قزوین است.

فرمانده سپاه قزوین گفت: امسال برنامه ها متاثر از جنگ 12 روزه و با تقویت اتحاد و وحدت است وچون دشمن می خواهد ما قوی نباشیم باید بدانیم قوی بودن در اتحاد و وحدت است.

سردار آتانی افزود: همه ما با خودباوری و هویت ملی به میدان آمده ایم و از رسانه ها انتظار داریم در خصوص هویت ملی بیشتر کار کنند و این که با این همه دشمن یک وجب خاک را از دست نداده‌ایم بسیار ارزشمند است. بسیج هرگز جزیره ای فکر نمی کند و روی محور اقتدار و اتحاد و جهاد و شهادت پایبند است .

وی ادامه داد: رسانه ها باید پایبند کار باشند تا اطلاع رسانی خوبی صورت گیرد و آنچه رسانه ها با نیت منتقل می کنند برای ما ارزشمند است.

سردار آتانی در خصوص شیطنت برخی در فضای مجازی و تخریب جایگاه سپاه اظهارداشت: از کسانی که برداشت های غلط خود را به حساب این نهاد گذاشتند، شکایت نکرده ام اما معاون حقوقی سپاه حق دارد از حرمت این نهاد برای انتشار اخبار اشتباه و غیر واقعی دفاع کند.

وی بیان کرد: در مدت مسئولیت خود در سپاه بویژه در این دولت شاهد همکاری های صمیمانه وگسترده دستگاههای اجرایی با سپاه هستیم و این همکاری موجب اجرای صدها پروژه عمرانی شده و وظیفه دینی و اخلاقی داریم از مدیران و همه دست اندرکاران تشکر کنیم و در این راستا بیش از 7 هزار لوح تقدیر صادر کردیم تا انگیزه همکاری و تعامل بیشتر شود.

سردار آتانی بیان کرد: متاسفانه عده محدودی با نیت های غیرمنطقی و تخریب این قدردانی را بازیچه مسائل سیاسی قرار دادند که این رویکرد را نمی پسندیم و رعایت اخلاق را به همه توصیه می کنیم.

وی افزود: آبروی دیگران برایم مهم است، راست گویی، امانت داری، دوری از تفرقه و مشاجره و حاشیه سازی و حفظ آبروی مردم برای من بسیار اهمیت دارد و در رعایت آن جدی هستم و با کسانی که بخواهند فضای وحدت ورا بر هم بزنند حتملا مسامحه نخواهیم کرد.

سردار آتانی در ادامه گفت: قزوین شخصیت های اخلاق مدار و الگوی متعددی چون شهید ابوترابیریال شهید بابایی، لشکری و حسن پور دارد که همه باید آنها را الگوی کار و زندگی قرار دهیم و در مسیر واقعی ارزشها گام برداریم.

