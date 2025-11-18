خبرگزاری کار ایران
130 هزار هکتار اراضی ملی قزوین برای حفاظت به محیط‌زیست سپرده شد

130 هزار هکتار اراضی ملی قزوین برای حفاظت به محیط‌زیست سپرده شد
مراسم تفاهم‌نامه واگذاری حدود 130 هزار هکتار از اراضی تحت مدیریت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست، با حضور دکتر اسدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، هاشمی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان و خمسه بازرس کل استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  این اقدام برای نخستین‌بار در استان و با ابتکار سازمان بازرسی کل استان قزوین، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی محیط‌زیست کشور و با هدف ارتقای سطح حفاظت، نظارت و صیانت از عرصه‌های طبیعی انجام گرفته است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، وظایف مربوط به مراقبت، پایش مستمر، جلوگیری از تخلفات محیط‌زیستی، حفاظت از زیستگاه‌ها و مدیریت اصولی این اراضی به دستگاه محیط‌زیست استان سپرده می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و حفاظتی، مدیریت این پهنه‌ها با دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

مسئولان حاضر در مراسم ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی منابع طبیعی و محیط‌زیست، اعلام کردند که این همکاری مشترک می‌تواند الگوی موفقی برای سایر استان‌ها باشد و نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی، جلوگیری از تخریب و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی استان ایفا کند.

ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان نیز با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات ملی و تقویت نظارت‌های قانونی گفت: این اقدام گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت حفاظتی و ارتقای سطح صیانت از اراضی ملی در استان است.

