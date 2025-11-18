به گزارش ایلنا از قزوین، این اقدام برای نخستین‌بار در استان و با ابتکار سازمان بازرسی کل استان قزوین، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی محیط‌زیست کشور و با هدف ارتقای سطح حفاظت، نظارت و صیانت از عرصه‌های طبیعی انجام گرفته است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، وظایف مربوط به مراقبت، پایش مستمر، جلوگیری از تخلفات محیط‌زیستی، حفاظت از زیستگاه‌ها و مدیریت اصولی این اراضی به دستگاه محیط‌زیست استان سپرده می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و حفاظتی، مدیریت این پهنه‌ها با دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

مسئولان حاضر در مراسم ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی منابع طبیعی و محیط‌زیست، اعلام کردند که این همکاری مشترک می‌تواند الگوی موفقی برای سایر استان‌ها باشد و نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی، جلوگیری از تخریب و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی استان ایفا کند.

ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان نیز با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات ملی و تقویت نظارت‌های قانونی گفت: این اقدام گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت حفاظتی و ارتقای سطح صیانت از اراضی ملی در استان است.

انتهای پیام/