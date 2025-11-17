اجرای طرح ملی همیار گاز در سطح مدارس شهر قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، اجرای طرح ملی همیار گاز با حضور احمد دانایی مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین، اصغری مدیرکل آموزش ‌وپرورش استان، جمعی از معلمان و دانش‌آموزان در مدرسه رشادت قزوین آغاز شد.

دانایی مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین هدف از اجرای این جشنواره را ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی از طریق دانش‌آموزان در میان خانواده‌ها دانست و اظهارداشت: در این طرح هر دانش آموز یک همیار گاز است که به‌عنوان سفیران ما در دل خانواده‌ها ایفای نقش خواهد کرد.

احمد دانائی با بیان این مطلب که هر ماه 120 جایزه به شرکت کنندگان این طرح اهدا خواهد شد، ادامه داد: دانش‌آموزان می‌توانند با مراجعه به‌صورت رایگان در سامانه www.hamyaregaz.ir ثبت‌نام کرده و علاوه بر امکان استفاده از برنامه‌های متنوع این سامانه، در طرح ملی همیار گاز نیز شرکت کرده و از جوایز این طرح بهره‌مند شوند.

وی گفت: طرح ملی «همیار گاز» تا پایان فصل سرد سال ادامه خواهد داشت و اعتقاد داریم دانش‌آموزان سفیران ایمنی و صرفه‌جویی در خانواده‌ها خواهند بود و آموزش رعایت الگوی مصرف به نسل جدید موجب اصلاح فرهنگ مصرف در سایر آحاد جامعه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین ترویج فرهنگ مصرف بهینه و مسئولانه انرژی در جامعه از طریق دانش‌آموزان، آموزش اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز و پیشگیری از حوادث خانگی مرتبط با نشت یا مصرف نادرست گاز، ایجاد مشارکت فعال دانش‌آموزان در انتقال مفاهیم ایمنی و صرفه‌جویی به جامعه، تقویت حس مسئولیت‌پذیری و رفتارهای اجتماعی ایمن و پایدار در میان نسل دانش‌آموز و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حفاظت از محیط‌زیست و کاهش هدررفت منابع انرژی ملی را از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح برشمرد.

