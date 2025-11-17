تعمیرات اساسی 84 واحد دلتا در زمان تقریبی 1.5 سال

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حمیدرضا منجم مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت: در عملیاتی دقیق که از اواخر سال 1402 آغاز و تا پیک بار تابستان 1404 ادامه یافت ، متخصصان نیروگاه‌ بخار موفق به انجام تعمیرات اساسی 84 واحد “دلتا” در برج‌های خنک‌کننده شده‌اند که این پروژه با هدف جلوگیری از هدررفت آب دمین و تضمین پایداری عملکرد واحدها صورت گرفت، با صرف 3500 نفر-روز نیروی انسانی و بهره‌گیری از جرثقیل‌های سنگین، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه متخصصان صنعت برق کشور است.

وی بیان کرد: برج‌های خنک‌کن خشک در واحدهای بخار، مجموعه‌ای از رادیاتورهای هوا خنک هستند که وظیفه حیاتی خنک‌سازی آب گرم کندانسور را بر عهده دارند. هر “دلتا” که شامل 6 رادیاتور آلومینیومی است، با ارتفاع 15 متر و 2880 اورینگ آب‌بندی، نقش کلیدی در این فرآیند ایفا می‌کند.

منجم تصریح کرد: برای مقابله با این چالش و بازگرداندن دلتاهای معیوب شده به مدار، تعمیرات اساسی 84 دلتا در واحدهای شماره 2، 3 و 4 بخار برنامه‌ریزی و به اجرا درآمد.

وی در خصوص رفع عیب و نشتی بیان داشت: دمونتاژ دلتاها و بازکردن از بدنه اصلی، پایین آوردن و جداسازی دلتا از بدنه برج، جداسازی و شستشوی سل‌ها، دمونتاژ هدرها، تمیزکاری و اینزرت لوله، تست هوای تیوب‌ها، تعویض 2880 اورینگ در هر دلتا، مونتاژ کانکشن پلیت و هدرهای بالا و پایین، مونتاژ سل¬های رفع عیب شده، هیدروتست با فشار 2.5 بار به مدت 20 دقیقه، مونتاژ دلتا روی بدنه و نهایتاً لاین آپ دلتاها از جمله فعالیت¬های انجام شده در تعمیر اساسی هر دلتا بوده است.

گفتنی است که این اقدامات نشان‌دهنده دقت و جدیت در انجام عملیاتی است که نه تنها به حفظ منابع آبی کمک می‌کند، بلکه پایداری و کارایی تولید برق در کشور را نیز تضمین می‌نماید. متخصصان نیروگاه شهیدرجایی با دانش و تجربه خود، بار دیگر توانایی‌هایشان را در مواجهه با چالش‌های فنی به اثبات رساندند.

