خبرگزاری کار ایران
مدیر تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار شهیدرجایی خبر داد؛

تعمیرات اساسی 84 واحد دلتا در زمان تقریبی 1.5 سال

کد خبر : 1715386
مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت: در عملیاتی دقیق که از اواخر سال 1402 آغاز و تا پیک بار تابستان 1404 ادامه یافت ، متخصصان نیروگاه‌ بخار موفق به انجام تعمیرات اساسی 84 واحد “دلتا” در برج‌های خنک‌کننده شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حمیدرضا منجم مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت: در عملیاتی دقیق که از اواخر سال 1402 آغاز و تا پیک بار تابستان 1404 ادامه یافت ، متخصصان نیروگاه‌ بخار موفق به انجام تعمیرات اساسی 84 واحد “دلتا” در برج‌های خنک‌کننده شده‌اند که این پروژه  با هدف جلوگیری از هدررفت آب دمین و تضمین پایداری عملکرد واحدها صورت گرفت، با صرف 3500 نفر-روز نیروی انسانی و بهره‌گیری از جرثقیل‌های سنگین، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه متخصصان صنعت برق کشور است.

وی بیان کرد: برج‌های خنک‌کن خشک در واحدهای بخار، مجموعه‌ای از رادیاتورهای هوا خنک هستند که وظیفه حیاتی خنک‌سازی آب گرم کندانسور را بر عهده دارند. هر “دلتا” که شامل 6 رادیاتور آلومینیومی است، با ارتفاع 15 متر و 2880 اورینگ آب‌بندی، نقش کلیدی در این فرآیند ایفا می‌کند. 

منجم تصریح کرد: برای مقابله با این چالش و بازگرداندن دلتاهای معیوب  شده به مدار، تعمیرات اساسی 84 دلتا در واحدهای شماره 2، 3 و 4 بخار برنامه‌ریزی و به اجرا درآمد. 

وی در خصوص رفع عیب و نشتی بیان داشت: دمونتاژ دلتاها و بازکردن از بدنه اصلی، پایین آوردن و جداسازی دلتا از بدنه برج، جداسازی و شستشوی سل‌ها، دمونتاژ هدرها، تمیزکاری و اینزرت لوله، تست هوای تیوب‌ها، تعویض 2880 اورینگ در هر دلتا،  مونتاژ کانکشن پلیت و هدرهای بالا و پایین، مونتاژ سل¬های رفع عیب شده، هیدروتست با فشار 2.5 بار به مدت 20 دقیقه، مونتاژ دلتا روی بدنه و نهایتاً لاین آپ دلتاها از جمله فعالیت¬های انجام شده در تعمیر اساسی هر دلتا بوده است.

گفتنی است که این اقدامات نشان‌دهنده دقت و جدیت در انجام عملیاتی است که نه تنها به حفظ منابع آبی کمک می‌کند، بلکه پایداری و کارایی تولید برق در کشور را نیز تضمین می‌نماید. متخصصان نیروگاه شهیدرجایی با دانش و تجربه خود، بار دیگر توانایی‌هایشان را در مواجهه با چالش‌های فنی به اثبات رساندند.

