استاندار قزوین:
ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی در تنبلی فرهنگی است
استاندار قزوین ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی را در دوری از مطالعه و تنبلی فرهنگی دانست و گفت: والدین در ترویج کتابخوانی بسیار مهم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در آیین نکوداشت روز کتاب و کتابدار با بیان این که تاریخ ایران گواه نقش محوری کتاب و فرهنگ در پیشرفت جامعه است، گفت: هر زمان که بر محور قلم و اندیشه حرکت کردهایم، مسیر ترقی و قدرت را پیمودهایم و هرگاه از تفکر فاصله گرفتهایم، دچار رکود شدهایم.
وی با انتقاد از کاهش سرانه مطالعه، افزود: کتابنخواندن نه تنها پویایی جامعه را کاهش میدهد، بلکه توانایی ما برای ساختن آیندهای بهتر را نیز محدود میکند.
استاندار قزوین با اشاره به نامگذاری هفته کتاب در تقویم رسمی کشور، این مناسبت را فرصتی برای بازنگری در وضعیت فرهنگی جامعه دانست و تصریح کرد: هیچ فناوری و فضای مجازی نمیتواند جایگزین حس و حال مطالعه کتاب و حضور در کتابخانه شود.
وی افزود: پدر و مادر با رفتار خود میتوانند بهترین الگو برای فرزندان در زمینه کتابخوانی باشند.
استاندار قزوین با اشاره به ضرورت بهروزرسانی کتابخانهها و منابع مطالعاتی، بیان کرد: بسیاری از کتابهای موجود در کتابخانهها قدیمی هستند و با نیازها و علایق نسل جوان هماهنگی ندارند، از این رو باید تولید و تامین کتاب با سلیقه و نیاز نوجوانان و جوانان تطبیق داده شود.
نوذری از راهاندازی پلتفرمهای مطالعه دیجیتال، کتابخانههای سیار و حمایت از ایدههای نو به عنوان راهکارهای موثر برای ترویج کتابخوانی نام برد و خاطرنشان کرد: مجموعه استانداری قزوین آماده حمایت از برنامههای نوآورانه در حوزه کتاب است.