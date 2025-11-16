بازار پاکستان فرصت طلایی برای صادرات استان قزوین است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مصطفی طاهرخانی عصر امروز در سومین جلسه «دیپلماسی اقتصادی استان» با محوریت تحلیل بازار صادراتی پاکستان گفت: این بازار ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه صادرات محصولات استان دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال بخش خصوصی از آن بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به تنوع نیازهای بازار پاکستان در حوزه‌های صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات شیمیایی، کشاورزی، لوازم خانگی و قطعات صنعتی اضافه کرد: بسیاری از تولیدات استان قزوین از کیفیت و مزیت رقابتی لازم برای حضور مؤثر در این بازار برخوردارند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری قزوین بر رصد مستمر تحولات تجاری منطقه، تقویت نقش بخش خصوصی و برنامه‌ریزی هدفمند دستگاه‌های اجرایی برای افزایش حجم صادرات استان تأکید کرد.

طاهرخانی افزود: تعامل پایدار با تجار پاکستانی و برپایی نمایشگاه‌های مشترک می‌تواند مسیر حضور مؤثرتر محصولات قزوین در بازارهای منطقه را هموار کند.

وی ادامه داد: فرصت‌های صادراتی استان در بازار پاکستان جمع‌بندی و برنامه عملیاتی توسعه صادرات قزوین به این کشور تدوین و ارائه شود.

در این نشست، بازار 240 میلیون‌نفری پاکستان مورد تحلیل قرار گرفت و راهکارهای افزایش سهم محصولات صادراتی استان در این بازار بررسی شد.

