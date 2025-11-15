به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در راستای برنامه‌های توسعه‌ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و با هدف تعمیق روابط اقتصادی، علمی و فناورانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، هیأت تجاری اتاق بازرگانی قزوین متشکل از اعضای هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و جمعی از فعالان اقتصادی استان، سفری تجاری و اثرگذار به کشور تاجیکستان انجام داد.

نشست رسمی در دانشگاه ملی تاجیکستان با حضور "امیر منصف" رئیس هیات تجاری استان قزوین، "نیما بصیری طهرانی" نائب رئیس، "جعفر اله‌وردی‌ها" و "مهدی جباری" از اعضای هیات نمایندگان اتاق قزوین و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان با اردشیر، ریاست روابط بین‌الملل دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار شد.

در این برنامه، امیر منصف، دبیر هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین و رئیس هیأت تجاری اعزامی از استان، با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش اقتصادی و حوزه پژوهش و نوآوری، اظهار داشت: توسعه روابط علمی و تحقیقاتی در کنار همکاری‌های تجاری، زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، ورود به بازارهای تازه و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.

در ادامه فهیمه جباری، دبیر هیأت مشاوران ریاست اتاق بازرگانی قزوین و نماینده علمی هیأت تجاری به ارائه توضیحات و معرفی ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی ایران و استان قزوین پرداخت.

وی با ارائه معرفی جامع از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی ایران و به‌ویژه ظرفیت‌های برجسته علمی و فناوری استان قزوین، به نقش ممتاز و افتخارآفرین اتاق بازرگانی قزوین در توسعه تعاملات علمی و اقتصادی اشاره کرد.

جباری مدیریت دانش‌محور، حمایت‌های مستمر و رویکرد آینده‌نگرانه مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین را یکی از دلایل اصلی پیشبرد موفقیت‌آمیز این همکاری‌ها برشمرد.

پس از طرح دیدگاه‌ها و بررسی ظرفیت‌ها، دو طرف درباره زمینه‌های همکاری در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، نوآوری، اقتصاد دانش‌بنیان، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، حمایت از استارتاپ‌ها و پروژه‌های مشترک تحقیقاتی گفتگو کردند.

همچنین به اشتراکات فرهنگی و زبانی دو کشور اشاره شد که خود زمینه‌ساز روابط پایدار خواهد بود.

در پایان نشست، تفاهم‌نامه رسمی علمی-اقتصادی میان اتاق بازرگانی قزوین و دانشگاه ملی تاجیکستان به منظور توسعه همکاری‌های مشترک تبادل شد.

این تفاهم‌نامه شامل محورهای گسترده‌ای در زمینه تبادل هیأت‌های علمی و پژوهشی، پروژه‌های مشترک صنعتی و دانشگاهی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، برگزاری رویدادهای بین‌المللی مشترک و توسعه مسیرهای تجاری‌سازی فناوری است.

تبادل این تفاهم‌نامه گامی مهم و راهبردی در توسعه همکاری‌های بین‌المللی و گسترش تعاملات اقتصادی-دانشگاهی میان استان قزوین و جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود.

