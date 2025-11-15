آغاز به کار چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیین بازگشایی چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان صبح امروز در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نواجانان قزوین برگزار شد.

در این آیین سیدعلی اکبر موسوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اعلام معرفی و عرضه بیش از 50 هزار کتاب و بازی آموزشی در این نمایشگاه از حضور ناشران معتبری در آن خبر داد.

وی با اشاره به شعار «بخوانیم برای ایران» افزود: تلاش کانون بر این بوده است که با اطلاع رسانی گسترده در سطح استان و همکاری با اداره کل آموزش و پرورش زمینه برخورداری بیشتر مخاطبان مناطق کمتر برخوردار استان را فراهم کند، همچنین در مراکز فرهنگی و هنری سراسر استان برنامه‌هایی دراین راستا پیش بینی شده است.

مدیرکل کانون از همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش، صدا و سیما و انجمن فرهنگی ناشران قزوین در برگزاری این نمایشگاه خبر داد و اجرای نمایش به همت خانه تئاتر کانون، برگزاری برنامه علمی در خانه نجوم، کارگاه علوم و زیست شناسی و اجرای ریتم و گیم را به عنوان برنامه‌های جنبی این نمایشگاه معرفی کرد که ویژه دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

ایجاد زمینه انتخاب "کتاب مناسب" برای بچه‌ها با ایجاد تنوع در موضوع و عنوان کتاب‌ها و زمینه سازی برای انس بیشتر با کتاب در سطح خانواده‌ها از دیگر اهدافی بود که مدیرکل کانون برای برپایی این نمایشگاه به آنها اشاره کرد.

موسوی با بیان این‌که این نمایشگاه تا سی‌ام آبان هر روز از ساعت 8:30 تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان است، از همه خانواده‌ها، اولیای تربیتی و... دعوت کرد تا با بازدید از این نمایشگاه فرصت آشنایی با اهمیت کتاب و انس با آن را برای کودکان و نوجوانان استان فراهم کنند.

