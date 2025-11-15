خبرگزاری کار ایران
مدیرکل محیط‌زیست استان قزوین خبر داد؛

دستگیری شکارچی غیرمجاز در الموت غربی

کد خبر : 1714266
مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: در یک عملیات مشترک موفقیت‌آمیز در منطقه الموت غربی، محیط بانان الموت غربی با همکاری پرسنل زحمت کش فرماندهی انتظامی بخش الموت غربی ، موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی غیرمجاز و قاچاق از یک متخلف شدند.

به گزارش ایلنا از قزوین،  سیداسدالله هاشمی با اعلام این خبر این اقدام را نماد قاطعیت در برابر تخلفات زیست‌محیطی خواند و بر لزوم ادامه همکاری‌های امنیتی برای صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد.

وی بیان کرد: این عملیات میدانی که در پی افزایش کنترل‌ها در مناطق حساس صورت پذیرفت، منجر به تنظیم صورت‌جلسه تخلف علیه فرد خاطی و انتقال پرونده به مراجع قضایی گردید.

هاشمی در ادامه گفت: نیروهای ما با هوشیاری کامل و هماهنگی با نیروی انتظامی، توانستند این سلاح غیرمجاز را پیش از هرگونه اقدام سوء، از دسترس متخلف خارج سازند. این همکاری بین بخشی، سنگ بنای مقابله مؤثر با هرگونه شکار یا تخریب منابع طبیعی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان تصریح کرد: افرادی که با اقدامات غیرقانونی خود به حیات وحش و محیط زیست آسیب می‌رسانند، باید بدانند که با برخورد قانونی و قاطع از سوی دستگاه‌های نظارتی مواجه خواهند شد. انتظار ما از مردم فهیم، گزارش‌دهی هرگونه فعالیت مشکوک به یگان حفاظت محیط زیست است.

