خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین خبر داد؛

فراخوان ارائه پژوهش‌های بانوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی

فراخوان ارائه پژوهش‌های بانوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی
کد خبر : 1714263
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: به مناسبت هفته پژوهش، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از بانوان پژوهشگر استان دعوت می‌کند تا آثار علمی و پژوهشی خود را در زمینه اشتغال و کارآفرینی زنان ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم بیدخام با اعلام این خبر گفت: پژوهش در حوزه کارآفرینی بانوان نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها و کاهش نرخ بیکاری دارد. کارآفرینی زنان نه تنها زمینه‌ساز استقلال مالی آنان است، بلکه با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، موجب پویایی بازار کار و رشد اقتصادی استان می‌شود.

دبیر پژوهش بانوان فعال در عرصه اشتغال و کارآفرینی با اشاره به اهداف این فراخوان افزود: این اقدام با هدف شناسایی و تقدیر از پژوهش‌های کاربردی و اثرگذار در زمینه توسعه اقتصادی و کارآفرینی زنان استان برگزار می‌شود. تنها آثاری مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که نتایج آن‌ها به ایجاد اشتغال و کارآفرینی منجر شده باشد.

به گفته دبیر فراخوان، قالب‌های قابل پذیرش شامل پژوهش، اختراع، کتاب، پایان‌نامه، ترجمه و سایر فعالیت‌های پژوهشی در حوزه اشتغال و کارآفرینی است. آثار باید در بازه زمانی 20 آبان 1403 تا 20 آبان 1404 انجام شده باشند.

بیدخام در پایان اظهار امیدواری کرد با مشارکت فعال بانوان پژوهشگر استان، مسیرهای نوینی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان در قزوین گشوده شود.

بانوان پژوهشگر علاقه‌مند می‌توانند حداکثر تا تاریخ 26 آبان‌ماه آثار خود را جهت بررسی و داوری به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین ارسال کنند. پس از ارزیابی علمی و کاربردی آثار، یک پژوهش برتر انتخاب و در مراسم هفته پژوهش مورد تقدیر ویژه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ