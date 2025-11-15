مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین خبر داد؛
فراخوان ارائه پژوهشهای بانوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی
مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: به مناسبت هفته پژوهش، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از بانوان پژوهشگر استان دعوت میکند تا آثار علمی و پژوهشی خود را در زمینه اشتغال و کارآفرینی زنان ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم بیدخام با اعلام این خبر گفت: پژوهش در حوزه کارآفرینی بانوان نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی خانوادهها و کاهش نرخ بیکاری دارد. کارآفرینی زنان نه تنها زمینهساز استقلال مالی آنان است، بلکه با ایجاد فرصتهای جدید شغلی، موجب پویایی بازار کار و رشد اقتصادی استان میشود.
دبیر پژوهش بانوان فعال در عرصه اشتغال و کارآفرینی با اشاره به اهداف این فراخوان افزود: این اقدام با هدف شناسایی و تقدیر از پژوهشهای کاربردی و اثرگذار در زمینه توسعه اقتصادی و کارآفرینی زنان استان برگزار میشود. تنها آثاری مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که نتایج آنها به ایجاد اشتغال و کارآفرینی منجر شده باشد.
به گفته دبیر فراخوان، قالبهای قابل پذیرش شامل پژوهش، اختراع، کتاب، پایاننامه، ترجمه و سایر فعالیتهای پژوهشی در حوزه اشتغال و کارآفرینی است. آثار باید در بازه زمانی 20 آبان 1403 تا 20 آبان 1404 انجام شده باشند.
بیدخام در پایان اظهار امیدواری کرد با مشارکت فعال بانوان پژوهشگر استان، مسیرهای نوینی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان در قزوین گشوده شود.
بانوان پژوهشگر علاقهمند میتوانند حداکثر تا تاریخ 26 آبانماه آثار خود را جهت بررسی و داوری به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین ارسال کنند. پس از ارزیابی علمی و کاربردی آثار، یک پژوهش برتر انتخاب و در مراسم هفته پژوهش مورد تقدیر ویژه قرار خواهد گرفت.