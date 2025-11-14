یک مسئول خبر داد:
۲۶۰ هزار میلیارد ریال بدهی تامین اجتماعی قزوین به مراکز درمانی پرداخت شد
مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین از تسویه کامل مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد به مبلغ حدود ۲۶۰ هزار میلیارد ریال در بازه زمانی اسفند تا خرداد سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا در قزوین، کامبیز شقاقی با اعلام این خبر گفت: این سازمان برای عمل به تعهدات خود و تسهیل در ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان، پرداخت مطالبات معوقه را در اولویت قرار داده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین با تفکیک پرداختیها تصریح کرد: مبلغ ۱۸۹ هزار میلیارد ریال بابت مطالبات بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز پاراکلینیکی دانشگاهی طرف قرارداد پرداخت شد.
شقاقی تصریح کرد: بخش عمده این مطالبات مربوط به بیمارستانهای دانشگاهی تا پایان اردیبهشت و سایر مراکز دانشگاهی تا پایان خردادماه سال جاری به طور کامل تسویه شد.
به گفته این مسئول، مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریال نیز بابت مطالبات داروخانههای بخش خصوصی تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت گردید. شقاقی از همکاری این داروخانهها در ارائه خدمات به بیمهشدگان قدردانی کرد.
وی افزود: همچنین سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز برای پوشش مطالبات بخش دیالیز تا پایان اسفندماه سال گذشته اختصاص یافت.
مدیر درمان تامین اجتماعی قزوین خاطرنشان کرد: این اقدامات گام مهمی در تقویت همکاری با مراکز درمانی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی به جامعه بیمهشدگان استان است.