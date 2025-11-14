به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، امیر منصف رئیس هیات تجاری اعزامی از استان قزوین صبح امروز (جمعه 23 آبان‌ماه) با علیرضا حقیقیان سفیر جموری اسلامی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این جلسه که با حضور بصیری نائب رئیس نخست و اله‌وردی‌ها و جباری از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی استان همراه بود؛ گزارشی از برنامه‌های اتاق قزوین در توسعه مبادلات تجاری با همسایگان و کشور تاجیکستان با توجه به اشتراکات تمدنی، فرهنگی، زبانی و اجتماعی و تاریخی دو کشور ایران و تاجیکستان ارائه شد.

رئیس هیات اقتصادی و تجاری اعزامی از استان قزوین در این دیدار اظهار داشت: هرچند به دلایل بعضی از مسائل اداری امکان حضور محمد نوذری استاندار قزوین در آخرین لحظات میسر نشد؛ ولی به نمایندگی از اتاق بازرگانی و استاندار انعقاد دو تفاهم‌نامه تخصصی پیرامون برگزاری نمایشگاه و رویداد گردشگری در استان قزوین و همچنین پذیرش هیات تجاری تخصصی در حوزه گردشگری و صنایع دستی را پیگیری می‌کنیم.

دبیر هیات رئیسه اتاق قزوین با تشکر از حسن توجه سفیر کشورمان در تاجیکستان به هیات تجاری استان قزوین خاطرنشان کرد: با دریافت اطلاعات تخصصی از بخش اقتصادی سفارت، تحقیقات و بازدیدهای میدانی و دیدار با مدیران اتاق بازرگانی تاجیکستان قصد داریم؛ اعزام و پذیرش هیات های تجاری بعدی را در زمینه تولیدات و صنایعی که در تاجیکستان زمینه مبادلات اقتصادی بیشتری دارند؛ اجرایی کنیم.

گفتنی است سفر هیات تجاری استان قزوین به تاجیکستان تا روز یکشنبه 25 آبان ماه ادامه دارد.

انتهای پیام/