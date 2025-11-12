صادرات 3.9 میلیون دلاری قزوین به تاجیکستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محسن رستمی ظهر امروز در نشست بررسی ظرفیت‌های صادراتی استان به کشور تاجیکستان گفت: تاجیکستان از کشورهای هدف صادراتی با یک بازار بکر است و این فرصت برای تاجران قزوین مغتنم است.

وی تصریح کرد: گزارش‌های آماری نشان می‌دهد تاکنون بیش از 160 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان امضا شده و با ایجاد دفتر صداوسیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی، شعبه بانک تجارت و هلال‌احمر با وجود مشترکات فرهنگی و زبانی می‌توانیم مناسبات تجاری را گسترش دهیم.

مدیرکل صمت استان قزوین با بیان اینکه در مراودات گذشته نسبت به ساخت سد، نیروگاه و حفر تونل به این کشور کمک کرده‌ایم، گفت: امروز هم با ظرفیت‌های زیادی که داریم می‌توانیم صادرات خود را افزایش دهیم.

رستمی اضافه کرد: امروز بیش از 50 درصد صادرات تاجیکستان به کشورهای عضو اتحادیه ارواسیا صورت می‌گیرد و ما این فرصت را داریم کالاهای استان را به این بازارها صادر کنیم. تاجیکستان چهار منطقه آزاد تجاری دارد که در «منطقه آزاد سغد» بیش از 27 شرکت فعال شده و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری هم مناسب باشد.

وی ادامه داد: در زمینه صادرات به تاجیکستان سال قبل با ثبت 3 میلیون و 900 هزار دلار توانستیم رتبه چهارم استان‌های کشور را کسب کنیم که امسال نیز این میزان به 3 میلیون دلار رسیده است.

مدیرکل صمت استان قزوین به میزان واردات از این کشور هم اشاره کرد و گفت: سال جاری حدود 4 میلیون دلار واردات از تاجیکستان داشتیم که بیشتر آن مواد اولیه پنبه برای صنایع نساجی بوده است.

رستمی همچنین در خصوص محصولات صادراتی استان قزوین به کشور تاجیکستان عنوان کرد: میله آهنی، شیر خشک، مواد شوینده، پلی استر و سیب زمینی فرآوری شده بیشترین محصولات صادراتی استان به تاجیکستان است.

وی با اشاره به تشکیل میز کشوری توسعه محصولات شوینده در قزوین افزود: این میز تخصصی با هدف ایجاد فضای مناسب برای تجارت، تبادل اطلاعات بین تشکل‌ها و رفع موانع صادراتی تشکیل شده و می‌تواند دستاوردهای خوبی داشته باشد.

مدیرکل صمت استان قزوین با یادآوری اینکه ایران در حوزه صادرات شوینده‌ها در جهان رتبه 46 و در آسیا با 199 میلیون دلار صادرات رتبه 16 را در اختیار دارد، گفت: در استان قزوین توانستیم با صادرات 80 میلیون دلاری محصولات شوینده در کشور رتبه اول را کسب کنیم.

رستمی ادامه داد: در حوزه شوینده‌ها 15 کشور هدف صادراتی داریم که عراق با 65 میلیون دلار، افغانستان با 35 میلیون دلار و ترکمنستان با 17 میلیون دلار در اولویت هستند. در نهایت باید نقش خود را در میزهای تخصصی بهتر ایفا کنیم و خوشه‌ها نیز برای تقویت میزها اقدام کنند تا به دستاوردهای خوبی برسیم.

انتهای پیام/