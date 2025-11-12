مدیر بازرسی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
برخورد با 35 واحد صنفی متخلف در استان قزوین
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: در هفته گذشته بیش از 656 واحد صنفی و تولیدی در سطح استان مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن 35 واحد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اشاره به تنوع واحدهای صنفی متخلف گفت: از این تعداد، 327 واحد نانوایی و سایر واحدها شامل مرغفروشی، میوهفروشی، سوپرمارکت و لبنیاتی بودهاند که بهدلیل تخلفاتی مانند کمفروشی و فروش اجباری با آنها برخورد شده است.
وی افزود: مهمترین تخلفات این واحدها شامل عدم اجرای تکالیف صنفی، کمفروشی، عدم درج قیمت، نداشتن کارت مباشرت، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم ارائه فاکتور بوده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به نحوه انجام این بازرسیها تصریح کرد: عملیات نظارت و کنترل بازار توسط چهار گروه نظارتی بر کالاهای اساسی و از طریق گشتهای مشترک با همکاری فرمانداری، اداره کل تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت و بسیج اصناف انجام شده است.
گفتنی است پرونده واحدهای متخلف برای بررسی و اعمال قانون به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.