سرپرست کتابخانه‌های استان قزوین خبر داد؛

پیشتازی زنان قزوین در عضویت کتابخانه‌ای / اهدای 25 هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های قزوین

پیشتازی زنان قزوین در عضویت کتابخانه‌ای / اهدای 25 هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های قزوین
سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با اشاره به حضور 60 هزار عضو در کتابخانه‌های استان گفت: سهم بانوان از اعضای کتابخانه‌ها 57 درصد و سهم آقایان 43 درصد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،   مهدیه قافله‌باشی در نشست خبری با اهالی رسانه از برنامه‌های پیش‌روی هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد و گفت: استان قزوین میزبان دو رویداد مهم فرهنگی در این هفته خواهد بود.

قافله‌باشی از رونمایی تقریظ مقام معظم رهبری بر سه کتاب "تب ناتمام"، "خانم ماه" و "سفر آتش و برف" خبر داد و افزود: این مراسم روز 28 آبان‌ماه در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان با حضور مسئولان، نویسندگان و کتابداران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت هفته کتاب در 25 آبان‌ماه در کتابخانه امام خمینی(ره)، اظهار داشت: این برنامه با حضور فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی استان برگزار خواهد شد.

سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان با بیان اینکه در حال حاضر 42 کتابخانه عمومی و 17 کتابخانه مشارکتی در استان فعال است، تصریح کرد: دو کتابخانه جدید با مشارکت شهرداری‌های قشلاق و شریف‌آباد با اعتبار 14 میلیارد تومان در دست احداث است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

قافله‌باشی با اشاره به حضور 60 هزار عضو در کتابخانه‌های استان، خاطرنشان کرد: سهم بانوان از اعضای کتابخانه‌ها 57 درصد و سهم آقایان 43 درصد است.

وی به جایگاه استان در شاخص‌های ملی اشاره کرد و گفت: اگرچه در حوزه فضای کتابخانه‌ای رتبه هجدهم را داریم، اما در شاخص عضویت به رتبه دهم کشور دست یافته‌ایم.

قافله‌باشی با بیان اینکه استان در سرانه کتاب رتبه دوازدهم را دارد، اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال 25 هزار جلد کتاب به منابع کتابخانه‌های استان افزوده شده که استان را در زمره پنج استان برتر در جذب کتاب‌های اهدایی قرار داده است.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به نیاز استان به 120 کتابخانه، بر لزوم توجه به تأمین منابع به‌روز تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با مدیریت هدفمند منابع، نیازهای مطالعاتی مخاطبان را به بهترین شکل پاسخ دهیم.

