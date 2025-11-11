اداره امور عشایر قزوین بر سکوی سوم جشنواره ملی شهیدرجایی ایستاد
رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از کسب رتبه سوم این اداره در بین ادارات استانی امور عشایر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سعید ابیت در تشریح این خبر گفت: اداره امور عشایر استان قزوین با کسب امتیاز 837.66 در شاخصهای عمومی و 965.30 در شاخصهای اختصاصی، پس از استانهای خراسان جنوبی و همدان، در جایگاه سوم ادارات استانی سازمان امور عور عشایر کشور ایستاد.
وی تغییر رویکرد و افزایش سطح خدماتدهی را دلیل اصلی این موفقیت عنوان کرد و گفت: این ارتقای جایگاه، حاصل تلاش همکاران در سالهای اخیر است بهطوری که رتبه این اداره از 28 در سال 1401 به 7 در سال 1402 و در نهایت به رتبه 3 در سال جاری رسید.
مدیر امور عشایر استان توسعه زیرساختها در حوزههای عمرانی، فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری را از اولویتهای این اداره برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با تقویت این حوزهها، شاهد تثبیت و ایجاد اشتغال و همچنین افزایش تولید در جامعه عشایری استان باشند.
شایان ذکر است که این اداره در ارزیابی داخلی همین جشنواره در سطح استان قزوین نیز در گروه تولید، رتبه برتر را کسب کرد و در بین تمام دستگاههای اجرایی، پس از ادارهکل دامپزشکی، موفق به کسب جایگاه دوم شد.