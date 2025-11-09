توقیف محموله سیگار قاچاق در تاکستان

خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات قاچاقچی سیگار در تاکستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور با اعلام این خبر گفت: پرونده حمل و نگهداری سه هزار و 400 بسته سیگار خارجی به ارزش 6 میلیارد و 235 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان تاکستان رسیدگی شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت 6 میلیارد و 235 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. 

به گفته حسن‌پور، شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق یک میلیارد و 700 میلیون ریال معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت هفت میلیارد و 935 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. 

وی ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

