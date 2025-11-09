توقیف محموله سیگار قاچاق در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور با اعلام این خبر گفت: پرونده حمل و نگهداری سه هزار و 400 بسته سیگار خارجی به ارزش 6 میلیارد و 235 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان تاکستان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متخلف را به پرداخت 6 میلیارد و 235 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته حسن‌پور، شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق یک میلیارد و 700 میلیون ریال معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت هفت میلیارد و 935 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

انتهای پیام/