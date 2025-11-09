سرپرست میراث فرهنگی استان خبر داد؛
بازگشایی مسجد جامع عتیق قزوین برای بازدید گردشگران
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین از فراهم آمدن امکان بازدید گردشگران از بنای تاریخی- مذهبی مسجد جامع عتیق قزوین با همراهی موثر مدیریت امور مساجد استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، مریم مهدوی با اعلام این خبر گفت: درپی مطالبات مردم و پیگیری اصحاب رسانه در خصوص فراهم آمدن امکان بازدید از بنای تاریخی- مذهبی مسجد جامع عتیق و پیرو هماهنگی صورتگرفته با مدیریت امور مساجد استان، این بنای تاریخی بار دیگر میزبان گردشگران و بازدیدکنندگان است.
سرپرست میراثفرهنگی استان در ادامه افزود: با توجه به جایگاه مذهبی مسجد جامع عتیق، از گردشگران و بازدیدکنندگان محترم درخواست میشود در زمان حضور در این مجموعه ارزشمند، شئونات اسلامی را رعایت و حرمت مسجد را حفظ کنند.
او با بیان اینکه هماهنگی و مکاتبات لازم نیز با انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان جهت ابلاغ شرایط بازدید تورهای گردشگری از بناهای مذهبی صورت گرفته افزود: مقرر شده درب این بنای تاریخی همهروزه در دو نوبت از ساعت 8 صبح الی 14 و 16 الی 19 برای بازدید علاقمندان گشوده باشد.
مهدوی ادامه داد: همچنین در راستای آمادهسازی فضای مسجد برای حضور گردشگران، بنرها و عناصر نامناسب بصری نیز از فضای مسجد پاکسازی و جمعآوری شده و نصب المانهای اطلاعرسانی و معرفی بنا متناسب با شان این اثر تاریخی در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست میراثفرهنگی استان قزوین خاطرنشان کرد: امیدواریم این همکاری ارزشمند سرآغاز اقدامات مؤثرتری برای معرفی و پاسداشت میراثفرهنگی استان و تقویت گردشگری مذهبی باشد.