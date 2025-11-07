90 درصد مردم آمریکا از رفاه لازم برخوردار نیستند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه قزوین ضمن سفارش به رعایت تقوای الهی گفت: بر اساس فرموده خدای متعال در قرآن کریم، یکی از نتایج و آثار تقوا نزول برکات آسمانی و زمینی است. خداوند در آیه 96 سوره اعراف می‌فرماید اگر اهل شهرها ایمان آورده و پرهیزکاری پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین بر آنان گشوده می‌شد.

وی با اشاره به ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین در فهرست جیاس وابسته به سازمان فائو گفت: این باغستان با سه هزار هکتار وسعت و حدود هزار سال قدمت، نگینی سبز برای شهر قزوین است و نقشی مؤثر در بهبود هوا، کاهش ریزگردها و کنترل سیلاب‌ها دارد. وی این ثبت جهانی را افتخاری برای استان و کشور دانست و بر لزوم حفاظت از این میراث ارزشمند تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به وضعیت ناهنجار مردم آمریکا گفت: در این کشور مستکبر، حدود 10 درصد مردم، 75 درصد سرمایه‌ها را در اختیار دارند و حدود 90 درصد از مردم از رفاه لازم برخوردار نیستند. حدود 57 روز است که دولت آمریکا تعطیل شده و حتی کارمندان و نظامیان در صف غذای رایگان قرار گرفته‌اند.

آیت‌الله مظفری با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار با دانش‌آموزان به مناسبت 13 آبان گفت: رهبر حکیم انقلاب بر لزوم پیروی عملی از اهل بیت(ع)، جدی گرفتن نماز، رعایت حجاب به عنوان آموزه زهرایی و زینبی، و انس با قرآن تأکید داشتند.

وی بیان کرد: برای مبارزه با مستکبران باید رابطه خود را با خداوند مستحکم کنیم، چرا که بدون این ارتباط امکان مقاومت در برابر استکبار وجود ندارد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ حافظه تاریخی ملت افزود: رهبر معظم انقلاب حوادثی مانند تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 58، فتوای میرزای شیرازی در لغو قرارداد تنباکو و مخالفت شهید مدرس با قرارداد وثوق‌الدوله را نمونه‌های پیروزی ملت ایران دانستند. همچنین کودتای 1299 و 28 مرداد 1332 را از حوادث تلخ و عبرت‌آموز تاریخ کشور عنوان کردند.

آیت‌الله مظفری تأکید کرد: آمریکا ذاتاً روحیه استکباری دارد و به کمتر از تسلیم ملت‌ها رضایت نمی‌دهد. برخی رؤسای جمهور پیشین این موضوع را پنهان می‌کردند اما رئیس‌جمهور فعلی صریحاً اعلام کرده که ایران باید تسلیم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه مصون ماندن از دشمنی آمریکا و دیگر قدرت‌های استکباری، اقتدار و پیشرفت علمی، اقتصادی، صنعتی و نظامی است. آیت‌الله مظفری با نقل توصیه رهبر انقلاب تأکید کرد: جوانان باید معرفت سیاسی خود را افزایش دهند، تاریخ را مطالعه کنند، علم بیاموزند و ارتباط خود را با خدا تقویت کنند تا به عزت و سعادت دنیا و آخرت دست یابند.

