به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در بیان این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری موتورسیکلت غیرمجاز در یک واحد صنفی در شهر الوند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری 12 شهرستان البرز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی های به عمل آمده و هماهنگی قضائی در بازرسی از محل مورد نظر، یک دستگاه موتورسیکلت هوندا 250 سی سی غیرمجاز کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان در ادامه بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی موتورسیکلت کشف شده را بالغ بر 4 میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر، پرونده مقدماتی تشکیل و جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ جمالی در خاتمه از مردم خواست: به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام دارند.

