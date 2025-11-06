استاندار قزوین خبر داد؛
تخصیص بودجه برای تکمیل سالن ورزشی پونک
استاندار قزوین گفت: اعتبارات لازم برای تسریع و تکمیل پروژه سالن ورزشی پونک تخصیص می یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جریان بازدید از پروژه سالن ورزشی پونک پس از بررسی بخشهای مختلف پروژه و دریافت گزارش پیشرفت کار، دستور داد اعتبارات لازم برای ادامه عملیات ساخت در اسرع وقت تخصیص یابد تا پروژه بدون وقفه تا مرحله بهرهبرداری پیش برود.
وی با اشاره به ظرفیت مهم سالن که دارای پنج فضای ورزشی تخصصی برای رشتههای رزمی و انفرادی است، گفت: تکمیل این پروژه، یک مطالبه جدی ورزشکاران و ضرورت مهم استان است.
استاندار قزوین در این بازدید بر اهمیت توسعه امکانات ورزشی تأکید کرد و گفت: حمایت از ورزش، بخش مهمی از سیاستهای اجتماعی دولت چهاردهم است.
گفتنی است؛ مجموعه سالن ورزشی پونک بهعنوان اولین سالن ورزشی دوطبقه استان، ظرفیت میزبانی از رشتههایی همچون کشتی، بوکس، ووشو، کونگفو، تکواندو، کاراته و جودو را خواهد داشت. سالنی دوطبقه با زیربنای 5 هزار مترمربع که از سال 1400 آغاز شده و اکنون 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.