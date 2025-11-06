همکاری آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد با مدیریت بحران قزوین
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین گفت: مرکز آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد قزوین با بهرهگیری از تجهیزات بهروز و نیروهای متخصص آماده همکاری با دستگاههای اجرایی بهویژه مدیریت بحران استان است.
به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت الله مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین عصر امروز با هدف بررسی ظرفیتهای فنی و تخصصی در حوزه مدیریت بحران، از مرکز آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی جمعی از کارشناسان این اداره کل و مسئولان دانشگاه انجام شد، دکتر پورشریفی رئیس مرکز آزمایشگاه بتن، گزارشی از فعالیتها، توانمندیها و پروژههای در حال اجرای این مرکز ارائه داد.
وی با اشاره به نقش پژوهش و آزمایشهای تخصصی در ارتقای ایمنی و کیفیت سازهها در استان، گفت: مرکز آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد قزوین با بهرهگیری از تجهیزات بهروز و نیروهای متخصص آماده همکاری با دستگاههای اجرایی بهویژه مدیریت بحران استان است.
در ادامه، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان قزوین ضمن قدردانی از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهار داشت: استفاده از توانمندی این مرکز میتواند در مدیریت ریسک سازهها، بهبود کیفیت ساختوساز و افزایش تابآوری شهری مؤثر باشد.
این بازدید با هدف تعامل بیشتر میان مجموعههای علمی دانشگاهی وا دستگاههای اجرایی انجام شد تا از توان مهندسی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسیر توسعه ایمنی و کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از بلایای طبیعی بهرهگیری شود.