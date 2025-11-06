همکاری آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد با مدیریت بحران قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت الله مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین عصر امروز با هدف بررسی ظرفیت‌های فنی و تخصصی در حوزه مدیریت بحران، از مرکز آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی جمعی از کارشناسان این اداره کل و مسئولان دانشگاه انجام شد، دکتر پورشریفی رئیس مرکز آزمایشگاه بتن، گزارشی از فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و پروژه‌های در حال اجرای این مرکز ارائه داد.

وی با اشاره به نقش پژوهش و آزمایش‌های تخصصی در ارتقای ایمنی و کیفیت سازه‌ها در استان، گفت: مرکز آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد قزوین با بهره‌گیری از تجهیزات به‌روز و نیروهای متخصص آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه مدیریت بحران استان است.

در ادامه، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان قزوین ضمن قدردانی از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اظهار داشت: استفاده از توانمندی این مرکز می‌تواند در مدیریت ریسک سازه‌ها، بهبود کیفیت ساخت‌وساز و افزایش تاب‌آوری شهری مؤثر باشد.

این بازدید با هدف تعامل بیشتر میان مجموعه‌های علمی دانشگاهی وا دستگاه‌های اجرایی انجام شد تا از توان مهندسی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسیر توسعه ایمنی و کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از بلایای طبیعی بهره‌گیری شود.

