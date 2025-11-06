پیشرفت 72 درصدی نهضت ملی مسکن در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین ظهر امروز پنجشنبه در ادامه نظارت‌های میدانی خود در محل اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اقبالیهحضور یافت و ضمن بررسی پیشرفت 1020 واحد مسکونی، بیان کرد: از مجموع1020 واحد، 510 واحد در سفر رئیس‌جمهور آماده تحویل به متقاضیان شده و 510 واحد دیگر نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

در این بازدید، سه مسئله اصلی پروژه‌ها شامل معبر و مسیرهای دسترسی و نیاز به آسفالت، محوطه‌سازی مجتمع‌ها و تکمیل شبکه فاضلاب مطرح شد که استاندار برای هر سه موضوع دستورات لازم را صادر کرد.

محمد نوذری استاندار قزوین با اشاره به اینکه قزوین با 72 درصد پیشرفت، پیشتاز اجرای نهضت ملی مسکن در کشور است، تأکید کرد عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن در استان نمونه‌ای موفق از کار میدانی و برنامه‌ریزی دقیق است؛ به‌طوری‌که پیشرفت پروژه‌ها از 32 درصد ابتدای دولت به بیش از 72 درصد رسیده و در کنار واحدهای قابل تحویل در سفر رئیس‌جمهور، سه هزار واحد دیگر نیز ویژه سفر وزیر راه و شهرسازی آماده‌سازی خواهد شد.

در این بازدید حق لطفی معاون عمرانی استاندار ،رحمانی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،طاهرخانی فرماندار قزوین،گلدوزها مدیرکل حراست استانداری ،گونجی مدیرکل بنیاد مسکن استان،جعفرزادگان مدیرکل امور شهری استانداری ،بیرنوندی مدیرعامل آبفا استان،خورشیدی معاون روابط عمومی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی حضور داشتند.

