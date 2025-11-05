خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان ملی استاندارد:

فعالیت 3200 آزمایشگاه استاندارد در کشور / 1200 استاندارد اجباری وجود دارد

فعالیت 3200 آزمایشگاه استاندارد در کشور / 1200 استاندارد اجباری وجود دارد
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: حدود 200 آزمایشگاه نیز در ادارات کل استانی سازمان فعال هستند که در مجموع بیش از 3 هزار و 200 آزمایشگاه در کشور فعالیت دارند و نقش مهمی در تضمین کیفیت محصولات و ایمنی مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرزانه انصاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در دولت چهاردهم بنا داریم نظام حکمرانی استاندارد کشور را دچار تغییرات اساسی کنیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این تحول، همگام‌سازی ساختار استانداردسازی ایران با نظامات بین‌المللی است تا بتوانیم از تمرکز صرف بر استانداردهای اجباری عبور کرده و به سمت توسعه استانداردهای تشویقی حرکت کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: در این راستا، مقررات فنی باید به‌عنوان پایه تجارت کشور قرار گیرد و این موضوع به‌عنوان یک پیشنهاد رسمی در دولت مطرح خواهد شد تا مسیر تسهیل صادرات و تجارت فنی کشور هموارتر شود.

انصاری با اشاره به گستردگی دامنه استانداردهای موجود در کشور گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و 200 استاندارد اجباری در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، کشاورزی، پتروشیمی، ساختمان و برق وجود دارد.

وی همچنین از فعالیت گسترده آزمایشگاه‌های کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود یک‌ هزار و 700 آزمایشگاه همکار در کشور از مرکز ملی تایید صلاحیت، گواهینامه دریافت کرده‌اند و علاوه بر آن، حدود 300 آزمایشگاه نیز در حوزه کالیبراسیون فعال هستند.

رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: به‌غیر از این موارد، حدود 200 آزمایشگاه نیز در ادارات کل استانی سازمان فعال هستند که در مجموع بیش از سه‌ هزار و 200 آزمایشگاه در کشور فعالیت دارند و نقش مهمی در تضمین کیفیت محصولات و ایمنی مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند.

