اجرای طرح استاندارد حامی تولید / اعطای مشوق ویژه به واحدهای استاندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرزانه انصاری امروز در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان گفت: سازمان ملی استاندارد یک سازمان فرابخشی است که در تمام صنایع کشور ظهور و بروز دارد و ماموریت اصلی آن تدوین استانداردها، ارزیابی انطباق محصولات و فرآورده‌ها و نظارت بر کانال‌های صادرات و واردات است.

وی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد تنها یک نهاد ناظر نیست، افزود: دولت باید تسهیل‌گر صنعت باشد و امروز با رویکرد تحولی جدید، کارها را دنبال می‌کنیم تا برنامه‌هایمان کاراتر شود.

انصاری تصریح کرد: روز استاندارد یکی از مهم‌ترین روزهای خانواده استاندارد است و در راستای این نام‌گذاری، تلاش داریم موضوع استاندارد در جامعه یکسان‌سازی شود.

به گفته این مسئول با وجود سه هزار و 800 واحد فعال در قزوین، این پهناوری برای استان قابل توجه است و این نشان می دهد که بخش مهمی از اقتصاد کشور در این استان شکل گرفته است.

انصاری با تاکید بر کاهش برخوردهای قهری گفت: از نظارت در راستای حل مشکلات صنایع پیش می‌رویم و در این مسیر، برنامه‌های آموزشی و کلینیک‌های مشاوره‌ای را فعال‌تر کرده و مشوق‌های ویژه‌ای در نظر خواهیم گرفت.

وی از اجرای طرح ملی استاندارد حامی تولید خبر داد و افزود: در این طرح، مشوق‌های ویژه‌ای برای صنایع استاندارد در نظر گرفته می‌شود و دستورالعمل ویژه‌ای برای تسهیل فرآیند صدور و تمدید پروانه‌ها به واحدهای باکیفیت اجرا خواهد شد.

اقتصادی گفت: 800 نمونه از محصولات قزوین تحت استاندارد اجباری هستند در این حیطه به دنبال این هستیم تمام تست‌ها را در کشور راه‌اندازی کرده و از بخش خصوصی در این زمینه استفاده کنیم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: یکی از محورهای برنامه‌های تحولی ما استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است و معتقدیم بهترین دانش در خود واحدهای تولیدی وجود دارد که باید با تشکیل کارگروه‌های ویژه، این ارتباط را تقویت ساخت.

