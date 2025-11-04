مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین خبر داد؛
مجازات یک واحد مرغداری متخلف در بویینزهرا
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از مجازات پنج میلیارد ریالی یک واحد مرغداری متخلف در بویینزهرا خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسنپور در این باره گفت: پرونده تخلف متصدی مرغداری به اتهام گرانفروشی در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان بوئین زهرا رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز، علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و 150 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار، نظارت بر نحوه عرضه کالا بر اساس نرخ مصوب، گشت های سیار تعزیرات حکومتی به صورت گسترده و شبانه روزی از واحدهای تولیدی و صنفی عرضه مرغ و تخم مرغ، مرغداری و کشتارگاه ها بازرسی می کنند.
حسنپور نظارت بر تولید و عرضه گوشت مرغ، پیشگیری از اقدامات غیر قانونی و افزایش کاذب قیمت را اهداف این بازرسی ها برشمرد و افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.