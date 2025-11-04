به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور در این باره گفت: پرونده تخلف متصدی مرغداری به اتهام گرانفروشی در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان بوئین زهرا رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز، علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و 150 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار، نظارت بر نحوه عرضه کالا بر اساس نرخ مصوب، گشت های سیار تعزیرات حکومتی به صورت گسترده و شبانه روزی از واحدهای تولیدی و صنفی عرضه مرغ و تخم مرغ، مرغداری و کشتارگاه ها بازرسی می کنند.

حسن‌پور نظارت بر تولید و عرضه گوشت مرغ، پیشگیری از اقدامات غیر قانونی و افزایش کاذب قیمت را اهداف این بازرسی ها برشمرد و افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

