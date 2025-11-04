صدور شناسنامه برای 26 هزار هکتار از باغات استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریری‌مقدم با اعلام این خبر گفت: طرح شناسنامه‌دار کردن باغات اقدامی مؤثر در راستای تولید، صادرات و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و باغی است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در توسعه باغات اظهار داشت: توسعه باغات باید بر مبنای منابع تأمین آب در آینده بررسی شود و لازم است بدانیم چه میزان منابع آبی در اختیار داریم؛ بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب، توسعه باغات باید بر اساس الگوی کشت و شرایط اقلیمی انجام گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: تمامی خدمات باغی و حمایت‌های مرتبط باید بر مبنای همکاری و مشارکت باغداران در اجرای طرح شناسه‌دار کردن محصولات خام کشاورزی و شناسنامه‌دار کردن باغات صورت پذیرد.

