رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
صدور شناسنامه برای 26 هزار هکتار از باغات استان قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از صدور شناسنامه برای بیش از 26 هزار و 83 هکتار از باغات این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریریمقدم با اعلام این خبر گفت: طرح شناسنامهدار کردن باغات اقدامی مؤثر در راستای تولید، صادرات و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و باغی است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در توسعه باغات اظهار داشت: توسعه باغات باید بر مبنای منابع تأمین آب در آینده بررسی شود و لازم است بدانیم چه میزان منابع آبی در اختیار داریم؛ بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب، توسعه باغات باید بر اساس الگوی کشت و شرایط اقلیمی انجام گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: تمامی خدمات باغی و حمایتهای مرتبط باید بر مبنای همکاری و مشارکت باغداران در اجرای طرح شناسهدار کردن محصولات خام کشاورزی و شناسنامهدار کردن باغات صورت پذیرد.