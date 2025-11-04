به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار پاسدار رسول سنایی‌راد ظهر امروز در مراسم راهپیمایی 13 آبان در قزوین با گرامیداشت یاد و نام شهیدان دانش‌آموز گفت: امام خمینی (ره) در دهه 40 در برابر روحیه استکباری ایستاد و 13 آبان نماد مقاومت و جانفشانی جوانانی است که برای انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358 افزود: این حرکت انقلابی، پایان سلطه‌جویی و فریبکاری دولتی بود که همواره در امور داخلی ملت‌ها دخالت می‌کرد و به تعبیر امام راحل انقلاب دوم ملت ایران رقم خورد.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا تصریح کرد: آمریکا از کودتای 28 مرداد تا حمله طبس و تحریک صدام علیه جمهوری اسلامی، همواره در پی سرنگونی و تضعیف استقلال ایران بوده است، اما هر بار با شکست روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: کودتای نقاب (نوژه) نیز با هدایت آمریکا طراحی شد اما مردم و نیروهای انقلابی با هوشیاری آن را خنثی کردند و این تجربه نشان داد که ملت ایران در برابر توطئه‌های جاسوسی و براندازی، مصمم و آگاه است.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا خاطرنشان کرد: در جنگ 12 روزه اخیر نیز رژیم صهیونیستی با پشتیبانی هشت سرویس جاسوسی وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی با تکیه بر توان داخلی و حمایت مردمی، مانع تحقق اهداف آنان شد و اقتدار ملی ایران را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به چهره واقعی آمریکا گفت: آمریکای امروز را باید در سیمای ترامپ شناخت، سیاستمداری خودشیفته و متکبر که حتی به متحدان خود نیز رحم نمی‌کند.

این مسوول خاطرنشان کرد: ترامپ همان کسی است که هنگام سفر به قطر، از هواپیما پیاده نشد و امیر کشور را به پای پلکان فراخواند، اما ملت ایران هرگز چنین تحقیر و سلطه‌ای را نمی‌پذیرد.

انتهای پیام/