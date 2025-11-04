معاون عقیدتیسیاسی فرماندهی کل قوا:
آمریکای امروز را باید در سیمای ترامپ شناخت
معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: آمریکای امروز را باید در سیمای ترامپ شناخت، سیاستمداری خودشیفته و متکبر که حتی به متحدان خود نیز رحم نمیکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار پاسدار رسول سناییراد ظهر امروز در مراسم راهپیمایی 13 آبان در قزوین با گرامیداشت یاد و نام شهیدان دانشآموز گفت: امام خمینی (ره) در دهه 40 در برابر روحیه استکباری ایستاد و 13 آبان نماد مقاومت و جانفشانی جوانانی است که برای انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.
وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 1358 افزود: این حرکت انقلابی، پایان سلطهجویی و فریبکاری دولتی بود که همواره در امور داخلی ملتها دخالت میکرد و به تعبیر امام راحل انقلاب دوم ملت ایران رقم خورد.
معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا تصریح کرد: آمریکا از کودتای 28 مرداد تا حمله طبس و تحریک صدام علیه جمهوری اسلامی، همواره در پی سرنگونی و تضعیف استقلال ایران بوده است، اما هر بار با شکست روبهرو شد.
وی ادامه داد: کودتای نقاب (نوژه) نیز با هدایت آمریکا طراحی شد اما مردم و نیروهای انقلابی با هوشیاری آن را خنثی کردند و این تجربه نشان داد که ملت ایران در برابر توطئههای جاسوسی و براندازی، مصمم و آگاه است.
معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا خاطرنشان کرد: در جنگ 12 روزه اخیر نیز رژیم صهیونیستی با پشتیبانی هشت سرویس جاسوسی وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی با تکیه بر توان داخلی و حمایت مردمی، مانع تحقق اهداف آنان شد و اقتدار ملی ایران را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به چهره واقعی آمریکا گفت: آمریکای امروز را باید در سیمای ترامپ شناخت، سیاستمداری خودشیفته و متکبر که حتی به متحدان خود نیز رحم نمیکند.
این مسوول خاطرنشان کرد: ترامپ همان کسی است که هنگام سفر به قطر، از هواپیما پیاده نشد و امیر کشور را به پای پلکان فراخواند، اما ملت ایران هرگز چنین تحقیر و سلطهای را نمیپذیرد.