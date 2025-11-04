صبح امروز صورت گرفت؛
برپایی راهپیمایی دشمنشکن قزوینیها در 13 آبان
مردم انقلابی و ولایتمدار استان قزوین امروز همزمان با سراسر کشور در سالروز سیزدهم آبان با حضور در راهپیمایی باشکوه این روز تاریخی بار دیگر شعار «مرگ بر آمریکا» را سر دادند.
شرکتکنندگان که در مسیر میدان میرعماد تا میدان آزادی راهپیمایی کردند، در کنار خود محمد نوذری استاندار، آیتالله مظفری امامجمعه و مدیران دستگاههای اجرایی را نیز داشتند. آنان با در دست داشتن پلاکاردهایی که جنایات آمریکا و اسرائیل را محکوم میکرد، حمایت خود از مظلومان جهان را اعلام کردند و خوی استکبارستیزی این دو کشور را تقبیح کردند.
سیزدهم آبان روزی ماندگار در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی است؛ روز تجلّی بصیرت، ایستادگی و استکبارستیزی ملت ایران؛ روز دانشآموز، روز دانشجو و روزی که روح مقاومت و استقلالخواهی در تاریخ ایران دمیده شد.
مردم قزوین با فریادهای خود شعارهایی از قبیل «اینهمه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس»، «دست خدا بر سر ماست؛ خامنهای رهبر ماست»، «آمریکا میلرزد، رهبر ما میتازد»، «امروز روز مجد و افتخار است؛ امروز روز ملت ایران است؛ روز مبارزه با استکبار است»، «انرژی هستهای حق مسلم ماست؛ اراده ملی و عزم جوانان ماست»، «وحدت ملت، اقتدار ملی است؛ مرگ بر آمریکا شعار ملی است»، «کوه اراده هستیم؛ آمریکا را شکست دادیم» بار دیگر روحیه استقامت و استکبارستیزی خود را به جهانیان نشان دادند.