توقیف رنجرور 20 میلیاردی در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان با اقدامات فنی و تخصصی از نگهداری خودرو رنجرور قاچاق در پارکینگ یک منزل مسکونی در شهر تاکستان مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اضافه کرد: مأموران سریعاً ضمن هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل، یک دستگاه خودرو رنجرور قاچاق فاقد هرگونه مدارک گمرکی را کشف و پس از استعلام صورت گرفته مشخص شد، خودرو از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده و راننده آن به خاطر تسهیل در تردد مبادرت به تغییر در اصالت آن کرده بود.

فرمانده انتظامی استان قزوین ارزش خودروی کشف‌شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی 20 میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

