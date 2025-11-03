خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

توقیف رنجرور 20 میلیاردی در تاکستان

توقیف رنجرور 20 میلیاردی در تاکستان
کد خبر : 1708980
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف خودروی رنجرور قاچاق به ارزش 20 میلیارد تومان در تاکستان خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان با اقدامات فنی و تخصصی از نگهداری خودرو رنجرور قاچاق در پارکینگ یک منزل مسکونی در شهر تاکستان مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اضافه کرد: مأموران سریعاً ضمن هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل، یک دستگاه خودرو رنجرور قاچاق فاقد هرگونه مدارک گمرکی را کشف و پس از استعلام صورت گرفته مشخص شد، خودرو از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده و راننده آن به خاطر تسهیل در تردد مبادرت به تغییر در اصالت آن کرده بود.

فرمانده انتظامی استان قزوین ارزش خودروی کشف‌شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی 20 میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ