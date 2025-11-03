خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف نیم‌میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق در قزوین

کشف نیم‌میلیون نخ سیگار خارجی قاچاق در قزوین
کد خبر : 1708900
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 500 هزار نخ سیگار خارجی بدون مجوز به ارزش 2.5 میلیارد تومان از یک دستگاه کامیون توسط مأموران انتظامی شهرستان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد شهرستان قزوین حین گشت زنی در لاین شمالی آزادراه قزوین - زنجان به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی صورت گرفته از این کامیون 500 هزار نخ سیگار خارجی در 25 هزار پاکت که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین ارزش محموله کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی 25 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ