به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد شهرستان قزوین حین گشت زنی در لاین شمالی آزادراه قزوین - زنجان به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی صورت گرفته از این کامیون 500 هزار نخ سیگار خارجی در 25 هزار پاکت که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین ارزش محموله کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی 25 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

