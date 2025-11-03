فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛
کشف نیممیلیون نخ سیگار خارجی قاچاق در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 500 هزار نخ سیگار خارجی بدون مجوز به ارزش 2.5 میلیارد تومان از یک دستگاه کامیون توسط مأموران انتظامی شهرستان قزوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد شهرستان قزوین حین گشت زنی در لاین شمالی آزادراه قزوین - زنجان به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی اضافه کرد: در بازرسی صورت گرفته از این کامیون 500 هزار نخ سیگار خارجی در 25 هزار پاکت که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.
فرمانده انتظامی استان قزوین ارزش محموله کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی 25 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده قضائی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.