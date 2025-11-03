خبرگزاری کار ایران
مدیر شرکت خدمات‌ کشاورزی استان خبر داد؛

توزیع 28 هزار تن انواع کود شیمیایی در استان قزوین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از 28 هزار و 275 تن انواع کود شیمیایی در بین بهره‌برداران بخش کشاورزی استان در هفت‌ماهه گذشته خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، عباس رسولی با اعلام این خبر گفت: از این میزان، 24 هزار و 119 تن به کودهای ازته، 2 هزار و 827 تن به کود فسفاته و یک هزار و 329 تن به کود پتاسه اختصاص داشته که از طریق شبکه کارگزاری‌های مجاز در شهرستان‌های مختلف استان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

رسولی با بیان اینکه تأمین به‌موقع و کافی نهاده‌های کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید دارد، گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با هماهنگی شرکت مادر تخصصی خدمات حمایتی کشاورزی کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان، برنامه‌ریزی دقیقی برای استمرار تأمین و توزیع نهاده‌ها در طول سال انجام داده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
