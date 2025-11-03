مدیر شرکت خدمات کشاورزی استان خبر داد؛
توزیع 28 هزار تن انواع کود شیمیایی در استان قزوین
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از 28 هزار و 275 تن انواع کود شیمیایی در بین بهرهبرداران بخش کشاورزی استان در هفتماهه گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، عباس رسولی با اعلام این خبر گفت: از این میزان، 24 هزار و 119 تن به کودهای ازته، 2 هزار و 827 تن به کود فسفاته و یک هزار و 329 تن به کود پتاسه اختصاص داشته که از طریق شبکه کارگزاریهای مجاز در شهرستانهای مختلف استان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
رسولی با بیان اینکه تأمین بهموقع و کافی نهادههای کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهرهوری و پایداری تولید دارد، گفت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با هماهنگی شرکت مادر تخصصی خدمات حمایتی کشاورزی کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان، برنامهریزی دقیقی برای استمرار تأمین و توزیع نهادهها در طول سال انجام داده است.