روند توسعه شهر جدید مهرگان باید شتاب بیشتری بگیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر رضایی، مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی صبح امروز با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی، وضعیت خدمات شهری و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی، از از طرح‌های نهضت ملی مسکن مهرگان شهر جدید مهرگان بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، مجتبی دائی دائی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین و جمعی از مدیران استانی، کارشناسان و مسئولان برگزار شد، آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای، زیرساختی و خدماتی این شهر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

رضایی در جریان این بازدید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدمات زیربنایی شهر مهرگان تأکید کرد و گفت: شهر جدید مهرگان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی در حوزه توسعه شهری و تأمین مسکن در کشور است و باید با برنامه‌ریزی دقیق هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، روند توسعه آن شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اصول شهرسازی انسان‌محور افزود: رعایت حقوق شهروندی، توجه به عدالت فضایی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد فضاهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی از اولویت‌های مهم در اجرای پروژه‌های شهری است.

در ادامه این بازدید، حق‌لطفی معاون عمرانی استاندار قزوین نیز با اشاره به نقش شهر جدید مهرگان در ساماندهی جمعیت و توسعه متوازن استان اظهار داشت:مهرگان امروز به یکی از قطب‌های مهم سکونتی در استان تبدیل شده و همکاری و هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز تکمیل سریع‌تر زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی در این شهر باشد.

همچنین مجتبی دائی‌دائی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در حاشیه این بازدید گفت:در حال حاضر اجرای چندین پروژه بزرگ شامل احداث واحدهای نهضت ملی مسکن، توسعه شبکه معابر، بهسازی زیرساخت‌های خدماتی، احداث مدارس و فضاهای عمومی در دستور کار قرار دارد. با پیگیری‌های صورت گرفته و حمایت وزارتخانه، روند اجرایی این پروژه‌ها سرعت بیشتری خواهد گرفت.

در پایان این بازدید، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت راه و شهرسازی و هیأت همراه از پروژه‌های در دست اجرا از جمله واحدهای نهضت ملی مسکن، معابر اصلی، مراکز خدماتی و آموزشی شهر جدید مهرگان بازدید کرده و ضمن گفت‌وگو با مدیران پروژه‌ها، دستورات لازم برای رفع موانع اجرایی و تسهیل در روند خدمات‌رسانی به شهروندان را صادر کردند.

