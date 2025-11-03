دستگیری شکارچی غیرمجاز قبل از شلیک

به گزارش ایلنا از قزوین، سیداسدالله هاشمی در تشریح این خبر گفت: در پی پایش مستمر و گشت‌های شبانه‌روزی مأمورین یگان حفاظت محیط زیست استان، یک متخلف شکار غیرمجاز در حوزه استحفاظی شهرستان البرز شناسایی و دستگیر شد.

وی بیان کرد: بر اساس این گزارش، مأمورین یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان قزوین در ابتدای صبح در حال اجرای مأموریت گشت و کنترل و پایش از محیط‌های طبیعی شهرستان البرز و منطقه شکار و تیراندازی ممنوع الموت بودند که موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر شکارچی غیرمجاز، قبل از اقدام به هرگونه شکار و صید شدن

این مقام مسئول در خصوص کشفیات این دستگیری تصریح کرد: از متخلف مذکور، یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی مهمات کشف و ضبط گردید

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: حضور مقتدرانه و هوشیاری محیط‌بانان در تمامی زیستگاه‌های استان، نقش اساسی در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی ایفا می‌کند.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده تخلف این فرد تنظیم شده و جهت سیر مراحل قانونی و اعمال مجازات‌های قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی یادآور شد: اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین با هرگونه شکار و صید غیرمجاز با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

