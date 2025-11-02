به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی عصر امروز در جلسه هم‌اندیشی با واحدهای فناور پارک علم و فناوری این استان با بیان اینکه ریاست جدید پارک با نگاهی علمی وارد مسئولیت شده است، ابراز امیدواری کرد که شاهد جهشی قابل‌توجه در فعالیت‌های پارک باشد.

وی عملگرایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی را ضروری خواند و گفت: «پارک‌های علم و فناوری نقش بی‌بدیلی در ایجاد شرکت‌ها و حمایت از ایده‌های فناورانه دارند که باید این روند تقویت شود.»

صفی‌خانی با اشاره به عملکرد گذشته، تصریح کرد: صادرات محصولات دانش‌بنیان و فناور استان حدود 4 میلیون و 500 هزار دلار بوده است، اما باید سهم این محصولات در اقتصاد استان و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

معاون اقتصادی استانداری، استان قزوین را دارای ظرفیت‌های بالایی خواند و افزود: نگاه فناورانه باید چتر خود را گسترده‌تر کند و با رشد پارک علم و فناوری و به ثمر نشاندن ایده‌ها، تحول ایجاد شود. رفتار با صنعت و کشاورزی تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که نگاهی علمی بر آن حاکم باشد.

وی از دیپلماسی اقتصادی تعریف‌شده در استان خبر داد و گفت: به صادرات محصولات فناور و نقش پارک علم و فناوری اهمیت ویژه‌ای خواهیم داد. امسال به نگاه مسئله‌محور و آینده‌ساز نیاز داریم و استانداری به‌عنوان سیاست‌گذار، از این فعالیت‌ها حمایت می‌کند.

صفی‌خانی با اشاره به ظرفیت‌های خالی‌مانده، از فناوران پارک دعوت کرد تا روی «کلینیک‌های صنعت» که فعالت نیستند، کار کنند و قول حمایت داد. وی توصیه کرد: «مدلی را در یکی از شهرک‌های صنعتی پیاده کنید و در صورت نیاز به بازسازی یا تغییر مدل، اقدام لازم را انجام دهید.»

وی تامین زمین برای شرکت‌های فناور را یکی از «اساسی‌ترین کارها» عنوان کرد و گفت: «دولت باید زمین مورد نیاز را تأمین کند و ما این موضوع را از وزارتخانه پیگیری می‌کنیم.»

این مقام مسئول از سازوکار جدیدی برای تسهیل امور خبر داد و اظهار داشت: ما مجوزهای بی‌نام در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهیم و از شما انتظار داریم هر ظرفیتی که فکر می‌کنید قابل سرمایه‌گذاری است، از این محل استفاده کنید تا کارها عملیاتی شود.

وی در پایان با بیان اینکه پارک علم و فناوری می‌تواند محور توسعه استان باشد و سهم خود را در تولید ناخالص داخلی بالا ببرد، تأکید کرد: ما در کنار شما هستیم تا اهدافتان عملیاتی شود.

از جمله طرح‌های پیشران مورد حمایت استانداری، «احداث شهرک سینمایی و راه‌اندازی سینمای دیجیتال» عنوان شد که به گفته وی می‌تواند به رونق گردشگری نیز کمک کند.

