معاون اقتصادی استاندار قزوین خبر داد؛
تخصیص «مجوزهای بینام» برای شتاببخشی به طرحهای فناورانه
معاون اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به صادرات 4.5 میلیون دلاری محصولات دانشبنیان از تخصیص «مجوزهای بینام» برای شتاببخشی به سرمایهگذاری و عملیاتیکردن ایدهها خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفیخانی عصر امروز در جلسه هماندیشی با واحدهای فناور پارک علم و فناوری این استان با بیان اینکه ریاست جدید پارک با نگاهی علمی وارد مسئولیت شده است، ابراز امیدواری کرد که شاهد جهشی قابلتوجه در فعالیتهای پارک باشد.
وی عملگرایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی را ضروری خواند و گفت: «پارکهای علم و فناوری نقش بیبدیلی در ایجاد شرکتها و حمایت از ایدههای فناورانه دارند که باید این روند تقویت شود.»
صفیخانی با اشاره به عملکرد گذشته، تصریح کرد: صادرات محصولات دانشبنیان و فناور استان حدود 4 میلیون و 500 هزار دلار بوده است، اما باید سهم این محصولات در اقتصاد استان و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
معاون اقتصادی استانداری، استان قزوین را دارای ظرفیتهای بالایی خواند و افزود: نگاه فناورانه باید چتر خود را گستردهتر کند و با رشد پارک علم و فناوری و به ثمر نشاندن ایدهها، تحول ایجاد شود. رفتار با صنعت و کشاورزی تنها زمانی به نتیجه میرسد که نگاهی علمی بر آن حاکم باشد.
وی از دیپلماسی اقتصادی تعریفشده در استان خبر داد و گفت: به صادرات محصولات فناور و نقش پارک علم و فناوری اهمیت ویژهای خواهیم داد. امسال به نگاه مسئلهمحور و آیندهساز نیاز داریم و استانداری بهعنوان سیاستگذار، از این فعالیتها حمایت میکند.
صفیخانی با اشاره به ظرفیتهای خالیمانده، از فناوران پارک دعوت کرد تا روی «کلینیکهای صنعت» که فعالت نیستند، کار کنند و قول حمایت داد. وی توصیه کرد: «مدلی را در یکی از شهرکهای صنعتی پیاده کنید و در صورت نیاز به بازسازی یا تغییر مدل، اقدام لازم را انجام دهید.»
وی تامین زمین برای شرکتهای فناور را یکی از «اساسیترین کارها» عنوان کرد و گفت: «دولت باید زمین مورد نیاز را تأمین کند و ما این موضوع را از وزارتخانه پیگیری میکنیم.»
این مقام مسئول از سازوکار جدیدی برای تسهیل امور خبر داد و اظهار داشت: ما مجوزهای بینام در اختیار سرمایهگذار قرار میدهیم و از شما انتظار داریم هر ظرفیتی که فکر میکنید قابل سرمایهگذاری است، از این محل استفاده کنید تا کارها عملیاتی شود.
وی در پایان با بیان اینکه پارک علم و فناوری میتواند محور توسعه استان باشد و سهم خود را در تولید ناخالص داخلی بالا ببرد، تأکید کرد: ما در کنار شما هستیم تا اهدافتان عملیاتی شود.
از جمله طرحهای پیشران مورد حمایت استانداری، «احداث شهرک سینمایی و راهاندازی سینمای دیجیتال» عنوان شد که به گفته وی میتواند به رونق گردشگری نیز کمک کند.