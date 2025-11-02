به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر اظهارداشت: در راستای طرح های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلت های غیرمجاز، ماموران کلانتری 12 شهرستان البرز حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتور سنگین غیرمجاز فاقد پلاک را که در حال تردد درسطح شهر بود، متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف موتورسیکلت و بررسی های کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتور فوق از نوع هندا 400 سی سی غیرمجاز است، که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، که پس از هماهنگی با مرجع قضایی به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه ارزش موتورسنگین قاچاق فوق برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 4 میلیارد ریال اعلام شده است، خاطرنشان کرد: راکب دستگیر پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/