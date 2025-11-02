رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین:
2 همت اعتبار به طرح ملی چمشه نور اختصاص یافت
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین گفت: برای پروژه علمی چشمه نور 2 همت اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده که باید با جدیت جذب شود و این امر نیازمند همکاری و مشارکت فعال صنایع استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رحمانی عصر امروز در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین از تصویب 768 طرح متقاضی تسهیلات از محل اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه برای دستگاههای مختلف اجرایی استان خبر داد و گفت: این 768 طرح امروز در شورای برنامهریزی استان مصوب شد و دبیرخانه موظف است اطلاعات کامل را در اختیار مجریان طرحها قرار دهد.
وی افزود: برای پروژه علمی چشمه نور 2 همت اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده که باید با جدیت جذب شود و این امر نیازمند همکاری و مشارکت فعال صنایع استان است.
رحمانی خاطرنشان کرد: پروژه چشمه نور یک طرح ملی و علمی مهم است و صنایع باید به صورت جدی در اجرای آن پای کار باشند و ما نیاز داریم لیست صنایع مرتبط را تهیه و برای جذب این اعتبارات تلاش کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی قزوین در ادامه به موصضوع کارگروه اقتصادی آییننامه اجرایی بهرهوری تسهیلات تبصرهای اشاره کرد و گفت: این کارگروه با هدف بهرهمندی از منابع مربوط به دفتر امور روستایی و اشتغال تشکیل شده است.
رحمانی تصریح کرد: با تصویب این 768 طرح، گام مهمی در جهت توسعه استان و ایجاد اشتغال برداشته شده است و انتظار داریم همه دستگاههای اجرایی در اجرای به موقع این طرحها همکاری لازم را داشته باشند.