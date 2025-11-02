توزیع 954 تُن برنج تنظیم بازاری در استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، جمشید زمانی با اعلام این خبر گفت: از این میزان، 394 تُن برنج در ایام محرم و صفر میان شهروندان توزیع شده و 240 تُن دیگر از طریق سامانه بازارگاه در اختیار بنکداران و فروشگاه‌های مجاز قرار گرفته است تا پس از ثبت سفارش، نسبت به عرضه آن اقدام کنند.

زمانی اضافه کرد: همچنین 324 تُن برنج تنظیم بازاری در آبان‌ماه در حال توزیع است تا نیاز مصرف‌کنندگان، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد، تأمین شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: برنج‌های تنظیم بازاری از طریق واحدهای صنفی منتخب و فروشگاه‌های مجاز در سطح شهرها و شهرستان‌ها عرضه می‌شود و شهروندان می‌توانند این کالا را با نرخ مصوب دولتی تهیه کنند.

زمانی در پایان با تأکید بر تداوم سیاست‌های حمایتی دولت در تأمین کالاهای اساسی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌های صنفی، تمام تلاش خود را برای ثبات بازار و دسترسی آسان مردم به اقلام ضروری به کار گرفته است.

