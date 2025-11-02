خبرگزاری کار ایران
معاون بازرگانی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

توزیع 954 تُن برنج تنظیم بازاری در استان قزوین

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از 954 تُن برنج تنظیم بازاری در سطح شهرستان‌های استان طی 7 ماهه گذشته خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، جمشید زمانی با اعلام این خبر گفت: از این میزان، 394 تُن برنج در ایام محرم و صفر میان شهروندان توزیع شده و 240 تُن دیگر از طریق سامانه بازارگاه در اختیار بنکداران و فروشگاه‌های مجاز قرار گرفته است تا پس از ثبت سفارش، نسبت به عرضه آن اقدام کنند.

زمانی اضافه کرد: همچنین 324 تُن برنج تنظیم بازاری در آبان‌ماه در حال توزیع است تا نیاز مصرف‌کنندگان، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد، تأمین شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: برنج‌های تنظیم بازاری از طریق واحدهای صنفی منتخب و فروشگاه‌های مجاز در سطح شهرها و شهرستان‌ها عرضه می‌شود و شهروندان می‌توانند این کالا را با نرخ مصوب دولتی تهیه کنند.

زمانی در پایان با تأکید بر تداوم سیاست‌های حمایتی دولت در تأمین کالاهای اساسی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌های صنفی، تمام تلاش خود را برای ثبات بازار و دسترسی آسان مردم به اقلام ضروری به کار گرفته است.

