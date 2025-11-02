خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان:

کشت نشایی در 9 هزار هکتار از اراضی زراعی آبی استان قزوین اجرا می‌شود

کشت نشایی در 9 هزار هکتار از اراضی زراعی آبی استان قزوین اجرا می‌شود
کد خبر : 1708252
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای کشت نشایی در سطح 9 هزار هکتار از محصولات زراعی آبی این استان خبر داد و گفت: این میزان حدود 7 درصد از مجموع کشت محصولات زراعی آبی استان را شامل می‌شود.

به گزارش    ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: اجرای کشت نشایی در کنار بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری نظیر آبیاری موضعی (تیپ)، نقش مؤثری در مصرف بهینه آب در مزارع خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عمده محصولات مورد استفاده در کشت نشایی شامل انواع سبزی و صیفی‌جات از جمله گوجه‌فرنگی، کاهو و سایر محصولات مشابه است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: کاهش قابل توجه مصرف آب آبیاری، کوتاه‌تر شدن دوره رشد گیاهان در مزرعه و مدیریت بهینه مصرف بذر از مهم‌ترین مزایای اجرای کشت نشایی به شمار می‌رود.

جلیلوند در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روش‌های نوین کشت و آبیاری در استان قزوین با هدف افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف آب و ارتقای پایداری تولیدات بخش کشاورزی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ