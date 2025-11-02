به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر گفت: اجرای کشت نشایی در کنار بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری نظیر آبیاری موضعی (تیپ)، نقش مؤثری در مصرف بهینه آب در مزارع خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عمده محصولات مورد استفاده در کشت نشایی شامل انواع سبزی و صیفی‌جات از جمله گوجه‌فرنگی، کاهو و سایر محصولات مشابه است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: کاهش قابل توجه مصرف آب آبیاری، کوتاه‌تر شدن دوره رشد گیاهان در مزرعه و مدیریت بهینه مصرف بذر از مهم‌ترین مزایای اجرای کشت نشایی به شمار می‌رود.

جلیلوند در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روش‌های نوین کشت و آبیاری در استان قزوین با هدف افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در مصرف آب و ارتقای پایداری تولیدات بخش کشاورزی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

