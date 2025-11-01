مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛
تعمیرات اساسی 400 ایستگاه گازرسانی قزوین
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: عملیات اورهال و تعمیرات دورهای 400 ایستگاه سی.جی.اس و تی.بی.اس و خطوط شبکه گازرسانی در سراسر استان با هدف افزایش پایداری و ایمنی تاسیسات به پایان رسید.
به گزارش ایلنا از قزوین، احمد دانایی از اتمام عملیات تعمیرات اساسی و دورهای شبکه گازرسانی در این استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی تاسیسات گازرسانی انجام شده است.
وی افزود: این عملیات شامل سرویس، بازرسی و اورهال حدود 400 ایستگاه CGS (ایستگاه های کاهش فشار شهری) و TBS (ایستگاه های کاهش فشار بلوکی) و همچنین خطوط مربوطه در سراسر استان بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با بیان اینکه این طرح در راستای ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان اجرا شده است، تصریح کرد: انجام این تعمیرات دورهای منجر به بهبود کارایی و پایداری تاسیسات و خطوط لوله گاز، کاهش احتمال افت فشار و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی میشود.
دانایی اضافه کرد: در جریان این اقدام، بخشهای مختلف تجهیزات، ایستگاهها و تاسیسات گازرسانی در همه شهرستانهای استان از جمله قزوین، البرز، بویینزهرا، تاکستان، آبیک و آوج مورد بررسی و سرویس قرار گرفت.
وی با تأکید بر لزوم همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی در اجرای به موقع چنین طرحهایی گفت: هدف اصلی ما در شرکت گاز استان، تامین گاز طبیعی به صورت پایدار، ایمن و مستمر برای همه مشترکان با اولویت بخش خانگی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به برنامههای آتی این شرکت ادامه داد: شرکت گاز استان قزوین همواره از طریق انجام تعمیرات پیشگیرانه و بهرهگیری از فناوریهای نوین در تلاش است تا استانداردهای ایمنی و کیفیت خدمات را ارتقا دهد و هیچگاه از این مسیر توقف نخواهد داشت.