کشف کالای دخانی قاچاق در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای تداوم طرح های مقابله با خرید، فروش و عرضه کالای قاچاق، در پی کسب خبری مبنی بر خرید و فروش اقلام دخانی خارجی قاچاق در یکی از واحدهای صنفی درشهر قزوین، بلافاصله بررسی صحت و سقم موضوع در دستورکار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از اخذ دستور قضائی به این واحد صنفی اعزام و در بازرسی از آن، هزارو 196 بسته تنباکو، 550 پاکت انواع سیگار،43 عدد مایع ویپ، 3 دستگاه سیگار الکترونیکی و هزارو 376 قطعه ورق پی پر خارجی قاچاق که همگی فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بوده، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

