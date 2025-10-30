با حضور مسئولان قضائی قزوین؛
طرح هر مسجد یک حقوقدان در ناحیه شهری نجفآباد برگزار شد
دوازدهمین مرحله از طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی و با استقبال شهروندان در مسجد مهدیه ناحیه منفصل شهری نجفآباد قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این طرح به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین و با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی با هدف دسترسی آسانتر ساکنان مناطق کمبرخوردار به خدمات مشاورهای در استان قزوین در حال برگزاری است.
داود قلعهقوند، سرپرست دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین در این مراسم، با اشاره به اینکه عبادت رب و خدمت به خلق، دو عامل مهم در عاقبت بخیری انسانها می باشد خدمت به مردم رامهترین وظیفه مسئولان دانست واز اجرای طرح "هر مسجد یک حقوقدان" برای افزایش دانش حقوقی شهروندان و کاهش آسیبهای اجتماعی بعنوان یک خدمت مهم خبر داد.
وی اظهار کرد: حضور میدانی مدیران در میان مردم و رسیدگی به مشکلات آنان در محل، راهکاری مؤثر برای درک دقیق مسائل و چارهاندیشی دانست.
قلعه قوند، اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان را بستری مناسب برای ارتقای آگاهیهای حقوقی شهروندان دانست و افزود: افزایش دانش حقوقی مردم، نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
وی با بیان اینکه حجم قابل توجهی از پروندههای حقوقی و قضایی موجود در دستگاه قضایی، مرتبط با دعاوی مالی وروابط قراردادی است، اظهار کرد: متأسفانه شاهد موارد بسیاری هستیم که شهروندان تنها بر اساس اعتماد و روابط شخصی و بدون مطالعه دقیق وآگاهی از مندرجات و مفاد اسناد وقراردادهای تنظیمی واطلاع از آثار قانونی، قراردادی و عرفی ناشی از آن اقدام به امضای آنها میکنند.
سرپرست دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین تصریح کرد: ضمانت یک پیمان بوده و دارای آثارونتایج قانونی وقراردادی می باشد و به هیچ وجه نمیتوان به بهانه بیاطلاعی از شرایط ومفادآن ، از زیر بار تعهدات ناشی ازآن شانه خالی کرد.
قلعه قوند به مردم توصیه کرد: قبل از انجام هر عمل حقوقی، حتماً از مفاد و مفهوم آن مطلع شده و متن قراردادها واسنادتنظیمی را به دقت مطالعه نموده ودرصورت لزوم باافرادمتخصص دراین زمینه مشورت کنند.
همچنین علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این دادگستری، در حاشیه حضور در «میز خدمت» طرح «هر مسجد یک حقوقدان» برای رسیدگی به معضلات محلات عنوان کرد و گفت: پس از شناسایی و احصای مشکلات محله در قالب این طرح، رسیدگی به آنها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط با پیگیری جدی دستگاه قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
گفتنی است: در این برنامه، قضات و وکلای دادگستری به صورت داوطلبانه خدمات متنوع و رایگانی از جمله مشاوره حقوقی و قضایی، مشاوره در امور خانواده و حل اختلافات خانوادگی، مشاوره به زندانیان و خانوادههای آنان و همچنین راهنمایی در امور حسبی را به مراجعان ارائه کردند.
همچنین نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر در این مراسم، به صورت مستقیم به سوالات و مطالبات مردمی در زمینههای مختلف پاسخ دادند.