تولید بیش از ۷ میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه شهیدرجایی

به گزارش ایلنا از قزوین، ابوالفضل موتابها در خصوص میزان تولید انرژی الکتریکی در هفت ماهه امسال گفت: در هفت ماهه اول امسال ، ۷ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۶۵۰ هزار کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی خالص از سوی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه ، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی افزود: از این میزان انرژی، ۳ میلیارد و ۷۷۸ میلیون و ۶۷ هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه بخار و همچنین ۳ میلیارد و ۵۸۷ میلیون و ۵۸۴ هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی، تولید شده است.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی در پیک تابستان ۱۴۰۴ در تولید پایدار انرژی الکتریکی پیشتاز بوده است.

