مدیرکل اقتصاد و دارایی استان خبر داد؛
جذب ۲.۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در استان قزوین
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین از جذب ۲.۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در این استان در قالب ۱۰۷ طرح سرمایهگذاری از سال ۱۳۷۲ تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، امیر خلیلیخواه با اشاره به عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اظهار کرد: در سال جاری ۶ مجوز سرمایهگذاری خارجی در استان قزوین از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به ثبت رسیده است.
وی در مورد ارزش سرمایه گذاری خارجی به ثبت رسیده در استان گفت: ارزش سرمایه گذاری خارجی برای ۱۰۷ طرح سرمایهگذاری دارای مجوز در استان معادل ۲.۴ میلیارد دلار بوده که از سوی سرمایهگذاران ۲۷ کشور خارجی صورت گرفته است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین اضافه کرد: از کل سرمایه مصوب استان از سال ۱۳۷۲ تاکنون که ۲.۴ میلیارد دلار بوده است، بیش از ۳۲ درصد یعنی حدود ۷۷۰ میلیون دلار مربوط به سالهای ١٤۰۲ تا ١٤٠٤ است.
خلیلیخواه ادامه داد: نگاه مجموعه دولت و به ویژه ادارهکل امور اقتصادی و دارایی برداشتن موانع سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری خارجی است و باید از این ظرفیت برای تأمین نقدینگی برای اجرای طرحهای صنعتی استان استفاده بهینه کنیم.
وی تصریح کرد: با وجود ایجاد موانعی مانند تحریم از سوی دشمنان مانعزدایی از مسیر سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار مشوق خوبی برای جذب سرمایهگذاران خارجی است، به شرطی که ظرفیتهای بزرگ سرمایهگذاری در استان به خوبی به سرمایهگذاران خارجی معرفی و شناسانده شود.