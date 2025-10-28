کشف آرد قاچاق در شهرستان تاکستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی کلانتری نرجه شهرستان تاکستان در پی اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در محورهای مواصلاتی سطح حوزه استحفاضی و بازرسی هدفمند از خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی نیسان حامل آرد مشکوک شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از هماهنگی های قضائی خودروی فوق به کلانتری دلالت داده شد افزود در بررسی های کارشناسی به عمل آمده از خودرو توقیفی تعداد 75 کیسه حاوی ۳ تن آرد که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان ابراز داشت: طبق نظریه اولیه کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق یک میلیارد ریال است.

سرهنگ عبدی در پایان از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان ، مراتب را از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.

