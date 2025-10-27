رویداد «هنر روایت پیشگیری» در قزوین برگزار میشود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین از برگزاری رویداد «هنر روایت پیشگیری» با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای هنری و رسانهای برای مقابله با آسیبهای اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان عصر امروز در اولین جلسه هماهنگی رویداد هنر روایت پیشگیری گفت: این رویداد با هدف ایجاد همکاری پایدار بین دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و رسانههای استان و تقویت تولید محتوای بومی، فاخر و اثرگذار در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار میشود.
وی بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی با اولویتبندی معضلات استان، مقابله با آسیبهای اجتماعی به عنوان مانعی در برابر سبک زندگی سالم، تشویق و حمایت از تولیدکنندگان محتوای فرهنگی و هنریف افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از آسیبها، جلب مشارکت نهادها، هنرمندان و فعالان اجتماعی و ایجاد جریان مستمر تولید محتوای پیشگیرانه در استان را از اهداف این رویداد دانست.
فولیان افزود: تجربه ثابت کرده که مقابله نه تنها جلوی رشد آسیب را نگرفته، بلکه ما را با اشکال متنوعی از آسیبها و جرایم مواجه کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین، پیشگیری را یک ماموریت ملی با پشتوانه قانون اساسی (اصل 156) خواند و افزود: پیشگیری، راهبردی ارزان، کمهزینه و مؤثر در حکمرانی است و اگر به دنبال تأمین امنیت، آسایش و آرامش در جامعه هستیم، بهترین و مؤثرترین راهبرد، پیشگیری از وقوع جرم است.
وی از تمامی بخشهای خصوصی، رسانهها، هنرمندان، دستگاههای فرهنگی-اجتماعی و نهادهای مردمی دعوت کرد تا در این عرصه مشارکت جدی داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین بیان کرد: افرادی که امروز دعوت شدهاند، شرکا و همکاران ما در تحقق عدالت از مسیر پیشگیری هستند و معیار دعوت از افراد، فعال بودن و داشتن دغدغه در این حوزه بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین اضافه کرد: در فضای رسانهای، نهضت پیشگیری را راهاندازی کردهایم و در مناطق آسیبپذیر و مساجد، برای افزایش آگاهی مردم برنامه داریم.
وی با اشاره به دیگر برنامههای این معاونت گفت: مشاورههای رایگان، ارسال پیامکهای آگاهیبخش و فعالیت دفاتر حمایت از خانواده، کودکان و زنان در سراسر استان از دیگر اقدامات است و برای زندانیان، مجرمان خطرناک و سابقهدار نیز جلسات آموزشی و مشاوره برگزار میشود.
فولیان با اشاره به استقبال شهروندان از فضای مجازی، گفت: امسال قصد داریم از ظرفیت صاحبان این حوزه برای تولید محتوای جذاب و فاخر استفاده کنیم تا سطح آگاهی شهروندان را بالا ببریم. چرا که هرچه سطح آگاهی بالاتر باشد، نتیجه آن شهروند قانونمدار است و در سایه رعایت قانون، اساساً بزهکاری کاهش مییابد و امنیت و آرامش حاکم میشود.
وی با اشاره به برنامههای متنوع پیشگیری در دستگاههای مختلف، اعلام کرد: امروز کنار هم هستیم تا حرکت تازهای را آغاز کنیم؛ اینکه هنر روایت پیشگیری را از دل ساختارهای اداری و مصوبه نویسی خارج کرده و به زبان هنرمندانمان برای مردم روایت کنیم. چرا که هنرمندان با جایگاه ویژهای که در جامعه دارند، میتوانند بسیار مؤثر باشند.