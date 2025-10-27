به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رمضان‌پور در این رابطه گفت: این روند افزایشی در تولید، نقشی کلیدی در تأمین نیاز بازار و تثبیت قیمت گوشت مرغ در استان و کشور خواهد داشت.

رمضان‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه طیور افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میزان تولید گوشت مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین به بیش از 90 هزار تن برسد. این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور و ارتقای شاخص امنیت غذایی است.

وی همچنین نظارت بر فرآیند تولید را یکی از محورهای اصلی پایداری در این حوزه دانست و گفت: استمرار پایش فنی، بهداشتی و تغذیه‌ای واحدهای مرغداری از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی است تا با کاهش تلفات در دوره‌های پرورش، بهره‌وری و کیفیت تولید افزایش یابد.

