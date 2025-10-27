خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر طیور جهادکشاورزی استان خبر داد؛

جوجه‌ریزی 4.2 میلیون قطعه‌ای در مرغداری‌های قزوین

جوجه‌ریزی 4.2 میلیون قطعه‌ای در مرغداری‌های قزوین
کد خبر : 1705643
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: این استان با ثبت جوجه‌ریزی بیش از چهار میلیون و 285 هزار قطعه تنها در مهرماه امسال گام مهمی در تقویت تولید داخلی گوشت سفید برداشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی رمضان‌پور در این رابطه گفت: این روند افزایشی در تولید، نقشی کلیدی در تأمین نیاز بازار و تثبیت قیمت گوشت مرغ در استان و کشور خواهد داشت.

رمضان‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه طیور افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میزان تولید گوشت مرغ در واحدهای مرغداری استان قزوین به بیش از 90 هزار تن برسد. این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز کشور و ارتقای شاخص امنیت غذایی است.

وی همچنین نظارت بر فرآیند تولید را یکی از محورهای اصلی پایداری در این حوزه دانست و گفت: استمرار پایش فنی، بهداشتی و تغذیه‌ای واحدهای مرغداری از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی است تا با کاهش تلفات در دوره‌های پرورش، بهره‌وری و کیفیت تولید افزایش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ