به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، محمد نوذری استاندار قزوین به همراه آیت‌الله مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین صبح امروز با حضور در بیمارستان ولایت، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی، از پرستاران و کادر خدوم بیمارستان تجلیل کردند.

استاندار قزوین در حاشیه این بازدید با تبریک روز پرستار گفت:پرستاران سرمایه‌های ارزشمند نظام سلامت هستند که با صبر، تعهد و وجدان کاری، در سخت‌ترین شرایط به بیماران آرامش و امید می‌بخشند. امروز امنیت روانی بیماران، مرهون دلسوزی و فداکاری این قشر شریف است.

در این بازدید صمیمی، استاندار قزوین و نماینده ولی‌فقیه در استان به همراه جمعی از مسئولان و مدیران استانی ،با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، ضمن گفت‌وگو با پرستاران و بیماران، به جمعی از پرستاران گل و لوح سپاس تقدیم کردند.

