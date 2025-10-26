به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه کمیته سرمایه‌گذاری استان قزوین امروز به ریاست محمدرضا صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برگزار شد.

در این نشست، سه طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، تولیدی و سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد حمایت از توسعه اقتصادی استان و جذب سرمایه‌های جدید مورد بررسی قرار گرفت.

محمدرضا صفی‌خانی در این جلسه با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری فضای مطلوب برای ورود سرمایه‌گذاران، گفت: هدف از تشکیل کمیته‌های تخصصی سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، رفع مشکلات موجود، و بهره‌گیری از مشوق‌های قانونی در مسیر تحقق شعار سال است.

وی افزود: حمایت از بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های جدی معاونت اقتصادی استانداری است تا مسیر سرمایه‌گذاری در استان روان‌تر و عملیاتی‌تر شود.

در پایان جلسه، علی فرخ‌زاد مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال، بر ضرورت پیگیری ویژه برای راه‌اندازی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: باید همه موانع مرتبط با این پروژه‌ها به‌صورت عاجل شناسایی و مرتفع شود تا زمینه بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه‌های خارجی در استان فراهم شود.

انتهای پیام/